eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Τρίτη, 02 Δεκεμβρίου 2025 14:19

Εργαστήριο κατασκευής χριστουγεννιάτικων στολιδιών στο Χαρακοπιό

Γράφτηκε από την

Μικροί δημιουργοί με την πρόεδρο του Συλλόγου Μάρθα Παντελάκη

Premium Strom
Μικροί δημιουργοί με την πρόεδρο του Συλλόγου Μάρθα Παντελάκη

 

Ενα γιορτινό εργαστήριο κατασκευής χριστουγεννιάτικων στολιδιών στήθηκε την Κυριακή (31/11) στα γραφεία του Πολιτιστικού Συλλόγου Χαρακοπιού, με στόχο τη στήριξη των Παιδικών Χωριών SOS.

Στο πλαίσιο της δράσης, η δημοσιογράφος Κωνσταντίνα Δρακουλάκου διάβασε χριστουγεννιάτικες ιστορίες και συζήτησε με τα παιδιά το βιβλίο της Ευδοκίας Ποιμενίδου, «Ενα αλλιώτικο Καλικατζαράκι» των εκδόσεων «Γράφημα» – ένα παραμύθι που μιλά με διασκεδαστικό τρόπο για τη μοναδικότητα κάθε ανθρώπου και την αναγνώριση της πραγματικής του αξίας. Παράλληλα, μίλησε για τα έθιμα των Χριστουγέννων, τα γούρια, το ρόδι, το κλειδί και το πέταλο, τα οποία τα παιδιά ζωγράφισαν και στόλισαν, και αναφέρθηκε εκτενώς στο πολύτιμο έργο των Παιδικών Χωριών SOS, τονίζοντας τη σημασία της προσφοράς και της στήριξης.

Η Μάρθα Παντελάκη, πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Χαρακοπιού, αναφέρθηκε στις επερχόμενες δράσεις, ενώ στον χώρο μπορούσε κανείς να θαυμάσει και κάποια από τα έργα των δημιουργών Μαίρης Χαιρέτη και Θεοδώρας Φωτεινάκη, με θέματα εμπνευσμένα από την περιοχή. Η γιορτή φωταγώγησης του δέντρου, σύμφωνα με το πρόγραμμα του Δήμου Πύλου-Νέστορος, θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου με συναυλία του Ησαΐα Ματιάμπα. Την ίδια μέρα, οι χριστουγεννιάτικες δημιουργίες των παιδιών θα περιμένουν τους επισκέπτες στο μπαζάρ, και τα έσοδα θα στηρίξουν τα Παιδικά Χωριά SOS.

View the embedded image gallery online at:
https://eleftheriaonline.gr/local/koinonia/koinoniki-drastiriotita/item/346365-ergastirio-kataskevis-xristougenniatikon-stolidion-sto-xarakopio#sigProId4126b391f9

Κατηγορία Κοινωνική Δραστηριότητα
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις