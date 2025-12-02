Εργαστήριο κατασκευής χριστουγεννιάτικων στολιδιών στο Χαρακοπιό

Στο πλαίσιο της δράσης, η δημοσιογράφος Κωνσταντίνα Δρακουλάκου διάβασε χριστουγεννιάτικες ιστορίες και συζήτησε με τα παιδιά το βιβλίο της Ευδοκίας Ποιμενίδου, «Ενα αλλιώτικο Καλικατζαράκι» των εκδόσεων «Γράφημα» – ένα παραμύθι που μιλά με διασκεδαστικό τρόπο για τη μοναδικότητα κάθε ανθρώπου και την αναγνώριση της πραγματικής του αξίας. Παράλληλα, μίλησε για τα έθιμα των Χριστουγέννων, τα γούρια, το ρόδι, το κλειδί και το πέταλο, τα οποία τα παιδιά ζωγράφισαν και στόλισαν, και αναφέρθηκε εκτενώς στο πολύτιμο έργο των Παιδικών Χωριών SOS, τονίζοντας τη σημασία της προσφοράς και της στήριξης.

Η Μάρθα Παντελάκη, πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Χαρακοπιού, αναφέρθηκε στις επερχόμενες δράσεις, ενώ στον χώρο μπορούσε κανείς να θαυμάσει και κάποια από τα έργα των δημιουργών Μαίρης Χαιρέτη και Θεοδώρας Φωτεινάκη, με θέματα εμπνευσμένα από την περιοχή. Η γιορτή φωταγώγησης του δέντρου, σύμφωνα με το πρόγραμμα του Δήμου Πύλου-Νέστορος, θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου με συναυλία του Ησαΐα Ματιάμπα. Την ίδια μέρα, οι χριστουγεννιάτικες δημιουργίες των παιδιών θα περιμένουν τους επισκέπτες στο μπαζάρ, και τα έσοδα θα στηρίξουν τα Παιδικά Χωριά SOS.