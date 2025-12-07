Tο ReThink Christmas Lab επιστρέφει...

Από το 2016, παιδιά και οικογένειες έχουν την ευκαιρία να ζήσουν τις γιορτές μέσα από την επαναχρησιμοποίηση υλικών, τη συνεργασία και την καλλιτεχνική έκφραση.

Στα εργαστήρια, τα παιδιά δημιουργούν στολίδια και φιγούρες με φυσικά και επαναχρησιμοποιημένα υλικά, ενώ οι οικογένειες απολαμβάνουν ποιοτικό χρόνο μαζί. Κάθε δραστηριότητα προάγει τη zero waste φιλοσοφία, τη φροντίδα για το περιβάλλον και τη χαρά της συλλογικής δημιουργίας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σήμερα Σάββατο «Σχολείο στη Φύση», όπου τα παιδιά θα ζυμώσουν στολίδια και ψωμάκια, και τις Κυριακές 14/12 και 21/12 δημιουργίες όπως φιγούρες Καραγκιόζη και χριστουγεννιάτικα στολίδια. Οι συμμετέχοντες μπορούν να φέρουν παλιά στολίδια, υφάσματα ή φυσικά υλικά για νέες δημιουργίες. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο τηλ. 697 275 5079.