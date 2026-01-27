eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Τρίτη, 27 Ιανουαρίου 2026 20:47

Φωτογραφική Ομάδα Καλαμάτας: Εξόρμηση στο μονοπάτι που συνδέει το Νεοχώρι με το Μίλα

Γράφτηκε από την

Φωτογραφική Ομάδα Καλαμάτας: Εξόρμηση στο μονοπάτι που συνδέει το Νεοχώρι με το Μίλα

Premium Strom

 

Φωτογραφική εξόρμηση στο μονοπάτι που συνδέει το Νεοχώρι με το Μίλα πραγματοποίησε την Κυριακή η Φωτογραφική Ομάδα Καλαμάτας, σε συνεργασία με τη Νόστος ΚΟΙΝΣΕΠ, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος «Flavours Across Messinia Trail».

Οι συμμετέχοντες φωτογράφοι ακολούθησαν τη φυσική διαδρομή του μονοπατιού, εστιάζοντας σε στοιχεία που αναδεικνύουν τη σχέση του τοπίου με τον άνθρωπο: το φως, τη βλάστηση, τις υφές του εδάφους και τα ίχνη παλαιότερης ανθρώπινης παρουσίας.
Οπως αναφέρεται: «Η φωτογραφία λειτούργησε ως μέσο ερμηνείας του μονοπατιού — όχι μόνο ως διαδρομής μετακίνησης, αλλά ως πολιτισμικού και φυσικού αποθέματος. Κάθε καρέ αποτέλεσε εργαλείο ανάδειξης, τεκμηρίωσης και αφήγησης. Μέσα από τη συνεργασία αυτή, το μονοπάτι μετατράπηκε σε ανοιχτό πεδίο παρατήρησης και δημιουργίας, αναδεικνύοντας την αξία των ήπιων παρεμβάσεων και της βιωματικής προσέγγισης στη γνωριμία με την ύπαιθρο. Η φωτογραφική εξόρμηση άφησε πίσω της εικόνες που δεν περιγράφουν απλώς έναν τόπο, αλλά τον συστήνουν».

 

Κατηγορία Κοινωνική Δραστηριότητα
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις