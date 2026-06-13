Δράσεις μνήμης για τα 40 χρόνια από τους σεισμούς της Καλαμάτας

Επετειακές δράσεις μνήμης των 40 ετών από τους σεισμούς της Καλαμάτας τον Σεπτέμβριο του 1986, προγραμματίζει ο Δήμος Καλαμάτας.

Το Αυτοτελές Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου καλεί όποιον φορέα ή πολίτη να αποστείλει προτάσεις και ιδέες μέσω email έως τις 30 Ιουνίου.

Σύμφωνα με ενημέρωση από τον Δήμο, ξεκίνησαν οι προετοιμασίες στον Δήμο Καλαμάτας για τις εκδηλώσεις μνήμης συμπλήρωσης 40 χρόνων από τον καταστροφικό σεισμό της 13ης Σεπτεμβρίου 1986.

Κατά την πρώτη συνάντηση εργασίας φορέων και συλλόγων, υπό τον αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας Παντελή Δρούγα, χθες Παρασκευή, κατόπιν ανοιχτής πρόσκλησης, τέθηκαν οι βάσεις για τη συνδιοργάνωση ενός συμμετοχικού προγράμματος δράσεων.

Στόχος των εκδηλώσεων, με βάση την ίδια ενημέρωση, είναι τόσο η διατήρηση της ιστορικής μνήμης για την υποδειγματική αναγέννηση της πόλης, όσο και η ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα σύγχρονης Πολιτικής Προστασίας, ανθεκτικότητας και ασφάλειας των υποδομών.

Το Αυτοτελές Γραφείο Πολιτικής Προστασίας, προχώρησε σε καταγραφή των προτάσεων και λειτουργώντας ως κόμβος συντονισμού, καλεί όποιον φορέα ή πολίτη να αποστείλει προτάσεις και ιδέες μέσω email (m.koukouli@kalamata.gr, g.marava@kalamata.gr ) έως και 30 Ιουνίου.