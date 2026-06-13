Μεσσηνία: Συμπλοκή με οπαδικά κίνητρα στο πανηγύρι της Ελαίας

Επεισόδιο με οπαδικά κίνητρα σημειώθηκε τα ξημερώματα στο πανηγύρι της Ελαίας του Δήμου Τριφυλίας.

Ηταν λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα όταν άναψαν τα αίματα και ξεκίνησε συμπλοκή με τη συμμετοχή περισσότερων από 10 ατόμων.

Πάνω στη συμπλοκή τραυματίστηκε ελαφρά στο χέρι από αιχμηρό αντικείμενο ένας 21χρονος, ο οποίος μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Κυπαρισσίας για περιποίηση του τραύματος και αποχώρησε.





Άμεσα ξεκίνησε αστυνομική έρευνα και λίγο αργότερα εντοπίστηκαν στον αυτοκινητόδρομο ένα αυτοκίνητο που επέβαιναν δύο άτομα με διακριτικά της ΑΕΚ που φέρονται να συμμετείχαν στη συμπλοκή.

Κατα τον έλεγχο που έγινε προέκυψε ότι είχαν στην κατοχή τους ένα μαχαίρι και μικροποσότητα χασίς.

Προανάκριση για τα ακριβή αίτια που πυροδότησαν το περιστατικό και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έλαβε χώρα διεξάγει η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας.