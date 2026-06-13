"Ζώα" της Hélène Druvert - Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις "Καπόν"

Από τα έντοµα µέχρι τους γίγαντες των θαλασσών και της ξηράς, µία φανταστική οδύσσεια των ζώων! Γεννήσεις και µεταµορφώσεις, σκελετοί και θύλακες, στρατηγικές άµυνας και αποπλάνησης, τεχνικές κυνηγιού ή επικοινωνίας…

Μια µαγευτική περιήγηση στον κόσµο των ζώων, όπου η τέχνη της χαρτοκοπτικής συναντά τη γνώση και την παρατήρηση της φύσης. Θα ανακαλύψεις εντυπωσιακά είδη από κάθε γωνιά του πλανήτη, θα γνωρίσεις τις συνήθειες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους και θα κατανοήσεις τη λεπτή ισορροπία που συνδέει όλα τα έµβια όντα. Μέσα από περίτεχνες, σελίδες, θα έχεις την ευκαιρία να «ξεδιπλώσεις» οικοσυστήµατα, να παρατηρήσεις τη ζωή που κρύβεται πίσω από κάθε λεπτοµέρεια και να ευαισθητοποιηθείς για την προστασία της άγριας ζωής. Ένα βιβλίο που σε καλεί να δεις τον κόσµο αλλιώς — µε θαυµασµό, περιέργεια και σεβασµό για κάθε µορφή ζωής.



Η Hélène Druvert γεννήθηκε το 1981. Αφού σπούδασε κλωστοϋφαντουργία στο L’esaa Duperré στο Παρίσι, ανακάλυψε την εικονογράφηση και την τέχνη της κοπής χαρτιού. Ασχολείται κυρίως σε αυτόν τον τομέα επί περίπου δέκα χρόνια μέσα από βιβλία, καλλιτεχνικές εγκαταστάσεις ή ποιητικά θέματα. Σήμερα ζει στη βασκική ακτή δίπλα στον ωκεανό, όπου φαντάζεται τη δημιουργία νέων βιβλίων, σχεδίων για υφάσματα, ή εγκαταστάσεων από χαρτί. Το παιχνίδι με τις σκιές, η ποίηση, η παιδική ηλικία και η φύση είναι οι κύριες πηγές έμπνευσής της. Το πρώτο της βιβλίο με λέιζερ, "Paris s'envole", κέρδισε το νεανικό βραβείο της Βραδιάς του Βιβλίου το 2015, μεταφράστηκε σε πολλές γλώσσες και πουλήθηκε σε ιδρύματα σε όλο τον κόσμο (Beaubourg, Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης στο Παρίσι, ΜΟΜΑ στη Νέα Υόρκη, Tate Gallery στο Λονδίνο, κ.ά.). Το πρώτο της βιβλίο ‘ντοκιμαντέρ’ «Anatomie» (2016 - la Martinière jeunesse) κέρδισε μνεία στα βραβεία Ragazzi Bologna και έχει μεταφραστεί σε περίπου δέκα γλώσσες. Τα βιβλία «Ocean», «Naissance», «Ciel» και το τελευταίο «Végétal» (2023) ολοκλήρωσαν τη συλλογή. Έχει συνεργαστεί με τους εκδοτικούς οίκους: La Martinière Jeunesse, Le Seuil Jeunesse, Gautier Languereau, Saltimbanque. Από το 2014 γράφει και εικονογραφεί παιδικά βιβλία με κινούμενα σχέδια, λέιζερ cutouts, flaps, διοράματα ή die-cuts καθώς έχει μεταπτυχιακά στην κοπή με νυστέρι και στην κοπή με λέιζερ σε 2D ή 3D.