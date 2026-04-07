«Τα Γεράκια» στο ιστορικό Μανιάκι

Οι συμμετέχοντες περπάτησαν σε έναν τόπο φορτισμένο με θρύλους και ιστορική μνήμη, απολαμβάνοντας παράλληλα τη μοναδική φυσική ομορφιά της περιοχής, αλλά και τη βιωματική εμπειρία της ομαδικής δράσης. Ξεχωριστή υπήρξε η φιλοξενία του προέδρου της κοινότητας, Τάσου Φιλιππόπουλου, ο οποίος μερίμνησε για την άρτια υποδοχή και εξυπηρέτηση των παρευρισκομένων. Σημαντική ήταν και η προσφορά πλούσιου μπουφέ από το Ιδρυμα «Κωνσταντίνας Κολοκυθά Σταματελοπούλου», το οποίο εκπροσωπήθηκε από την Αγγελική Μαθιοπούλου, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην επιτυχία της εκδήλωσης. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους εκπρόσωποι του Συλλόγου Γυναικών Μανιακίου «Η Αμυγδαλίτσα», καθώς και του Συλλόγου Γυναικών Μεταμόρφωσης, ενισχύοντας το πνεύμα συνεργασίας και συλλογικότητας. Η δράση ανέδειξε για ακόμη μία φορά τη σημασία της ενεργούς συμμετοχής, της ανάδειξης της τοπικής ιστορίας και της ενίσχυσης των δεσμών της τοπικής κοινωνίας μέσα από οργανωμένες πρωτοβουλίες.