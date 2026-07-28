Εκπαιδευτική εκδήλωση στην κατασκήνωση Αγίας Μαρίνας

Η δράση διοργανώνεται σε συνεργασία με την Αγωνιστική Ομάδα Μηχανοκίνητου Αθλητισμού της Ελληνικής Αστυνομίας και τον οργανισμό Safety First και έχει στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των παιδιών σε θέματα οδικής ασφάλειας, μέσα από μια διαδραστική και βιωματική παρουσίαση.

Εισηγητής της εκδήλωσης θα είναι ο Ανθυπαστυνόμος Ιωάννης Πλάγος, εκπαιδευτής της Ελληνικής Αστυνομίας και οδηγός αγώνων, ο οποίος θα μεταφέρει στους κατασκηνωτές πολύτιμες γνώσεις και εμπειρίες γύρω από την ασφαλή κυκλοφορία και την υπεύθυνη οδική συμπεριφορά. Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι ο ίδιος είναι γονέας παιδιών που φιλοξενούνται στην κατασκήνωση, συμμετέχοντας εθελοντικά στην πρωτοβουλία.

Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν επίσης αθλητές του μηχανοκίνητου αθλητισμού, οι οποίοι θα συμβάλουν στην εκπαιδευτική διαδικασία, μεταφέροντας στα παιδιά μηνύματα υπευθυνότητας, πειθαρχίας και ασφαλούς οδήγησης.

Ο αρχηγός της Κατασκήνωσης Αγίας Μαρίνας, καθηγητής Φυσικής Αγωγής Ευτύχιος Τασιόπουλος, απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση στους γονείς και τους φίλους της κατασκήνωσης να παρακολουθήσουν την εκδήλωση, η οποία φιλοδοξεί να συνδυάσει τη γνώση με τη βιωματική εμπειρία, προάγοντας την οδική παιδεία των παιδιών.