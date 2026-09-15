Προβολή της ταινίας ο «Τελευταίος Παρτιζάνος»

Ενα φρέσκο και βαθιά συγκινητικό πορτρέτο του Μανώλη Γλέζου, γνωστού παγκοσμίως για την υποστολή της ναζιστικής σημαίας από την Ακρόπολη το 1941. Ο ομογενής σκηνοθέτης Ανδρέας Χατζηπατέρας (απόφοιτος του NYU) προσεγγίζει τον Γλέζο με διαύγεια και χιούμορ, ακολουθώντας τον από το καθημερινό πυρετώδες πρόγραμμά του στην Αθήνα μέχρι τα έδρανα της Ευρωβουλής στις Βρυξέλλες —όπου εξελέγη σε ηλικία 92 ετών. Η ταινία ξεδιπλώνει το ανθρώπινο πορτρέτο πίσω από τον μύθο, αποτυπώνοντας παράλληλα τη νεότερη ιστορία της Ελλάδας. (Με αγγλικούς υπότιτλους).

Τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου σειρά έχει η «Πράσινη θάλασσα» (2020) της Αγγελικής Αντωνίου, ενώ οι προβολές του μήνα ολοκληρώνονται την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου με τη «Νοσταλγό» (2005) της Ελένης Αλεξανδράκη. Σε περίπτωση δυσμενών καιρικών συνθηκών, οι προβολές θα μεταφέρονται στον εσωτερικό χώρο του Κέντρου. Η είσοδος είναι ελεύθερη, με ελάχιστη κατανάλωση 3 ευρώ.