Πελοπόννησος: Ξεκίνησε η δημιουργία σταθμών απινίδωσης

Με την τοποθέτηση του πρώτου απινιδωτή στην Κόρινθο ξεκίνησε η ανάπτυξη του «Δικτύου Ζωής» της Περιφέρειας Πελοποννήσου, που προβλέπει τη δημιουργία οργανωμένου δικτύου δημόσια προσβάσιμων σταθμών απινίδωσης και την εκπαίδευση των πολιτών στις πρώτες βοήθειες.

Η έναρξη της πρωτοβουλίας πραγματοποιήθηκε προχθές, Πέμπτη 15 Οκτωβρίου, σε συνεργασία με τον ανθρωπιστικό οργανισμό KIDS SAVE LIVES – Τα Παιδιά Σώζουν Ζωές.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός, τα τελευταία δύο χρόνια έχουν ήδη τοποθετηθεί περίπου 50 απινιδωτές σε διάφορες περιοχές της Περιφέρειας. Με τη νέα πρωτοβουλία επιδιώκεται η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου δικτύου καρδιοπροστασίας, με τη συμμετοχή των δήμων, οι οποίοι θα συμβάλουν στην επιλογή κατάλληλων σημείων εγκατάστασης του εξοπλισμού.

Η πρώτη εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Θέατρο «Θωμάς Θωμαΐδης» στην Κόρινθο, με κεντρικό μήνυμα «Θωρακίζουμε τη Ζωή, επενδύουμε στην Ασφάλεια», παρουσία εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης, φορέων, εκπαιδευτικών και μαθητών.

Ο κ. Πτωχός επισήμανε ότι η άμεση πρόσβαση σε απινιδωτές και η εκπαίδευση των πολιτών στη χρήση τους μπορούν να αποδειχθούν καθοριστικές για την αντιμετώπιση περιστατικών καρδιακής ανακοπής.

«Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι σε ένα περιστατικό καρδιακής ανακοπής, τα πρώτα λεπτά είναι καθοριστικά. Και πολλές φορές η διαφορά ανάμεσα στη ζωή και στον θάνατο μπορεί να είναι ένας απινιδωτής που βρίσκεται κοντά μας και, κυρίως, ένας άνθρωπος που γνωρίζει πώς να τον χρησιμοποιήσει», ανέφερε.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη συμμετοχή των μαθητών και στην ανάγκη εξοικείωσης των νέων με τις τεχνικές καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ), υπογραμμίζοντας ότι «η δυνατότητα να βοηθήσουμε έναν συνάνθρωπό μας δεν έχει ηλικία».

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης προβλήθηκε μήνυμα του ιδρυτή και προέδρου του KIDS SAVE LIVES Αναστάση Στεφανάκη, ενώ ακολούθησε πρακτική επίδειξη ΚΑΡΠΑ από το στέλεχος του οργανισμού Φώτη Μπερδέκλη, με τη συμμετοχή μαθητών του Λυκείου Βέλου. Στην εκδήλωση συμμετείχαν επίσης μαθητές από σχολεία των Δήμων Κορινθίων και Βέλου – Βόχας.

Χαιρετισμούς απηύθυναν ο μητροπολίτης Κορίνθου Παύλος, ο δήμαρχος Κορινθίων Νίκος Σταυρέλης, ο δήμαρχος Βέλου – Βόχας Αθανάσιος Μανάβης και ο αρμόδιος για θέματα δημόσιας υγείας της Περιφέρειας Χρυσοβαλάντης Μέλλος, ο οποίος συντονίζει την πρωτοβουλία.

Στην εκδήλωση παρέστησαν ακόμη αντιπεριφερειάρχες, εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης, του Επιμελητηρίου Κορινθίας και άλλων φορέων.

Η ανάπτυξη του δικτύου θα συνεχιστεί σε συνεργασία με τους δήμους της Πελοποννήσου, με στόχο την τοποθέτηση απινιδωτών σε σημεία εύκολα προσβάσιμα στους πολίτες και την επέκταση των εκπαιδευτικών δράσεων στις τοπικές κοινωνίες.