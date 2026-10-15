Αιμοδοσία στην Π.Ε. Μεσσηνίας: Συγκεντρώθηκαν 30 φιάλες αίμα

Τριάντα φιάλες αίμα συγκεντρώθηκαν χθες στην εθελοντική αιμοδοσία που οργάνωσε ο Σύλλογος Εργαζομένων της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας στο κτήριο της Π.Ε., στην Καλαμάτα (πρώην σχολές Παπαφλέσσα).

Τα μέλη του Συλλόγου και άλλοι εργαζόμενοι και πολίτες ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα προσφοράς και αλληλεγγύης κι έδωσαν αίμα για να χαρίσουν ζωή, στους συνανθρώπους μας που το έχουν ανάγκη.

Η πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων Λένα Τομπουλίδου μας είπε ότι “με την αιμοδοσία προσφέρουμε στον συνάνθρωπό μας. Δίνουμε το αίμα με αγάπη στον άνθρωπο που το έχει ανάγκη”.

Ενημέρωσε πως “οργανώνουμε την εθελοντική αιμοδοσία δύο φορές τον χρόνο και συγκεντρώνουμε 25 με 30 φιάλες τη φορά. Ερχονται και προσφέρουν πέρα από μέλη του συλλόγου μας και άλλοι άνθρωποι, πολίτες της Καλαμάτας”.

Η κ. Τομπουλίδου σημείωσε ότι “στα πλαίσια της κοινωνικής προσφοράς του συλλόγου μας ενθαρρύνουμε τα μέλη μας να δίνουν αίμα. Δίνουμε 10 λεπτά από τη ζωή μας και χαρίζουμε ζωή σε έναν άνθρωπο, που έχει ανάγκη. Ο Σύλλογός μας έχει Τράπεζα Αίματος κι εφόσον συνάδελφος χρειαστεί, θα πάρει αίμα”.

Η γιατρός Ελένη Παγάνη, από το Τμήμα Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου Καλαμάτας, επισήμανε ότι “χωρίς προσφορά από τους αιμοδότες μας, δεν υπάρχει ζωή για τους ασθενείς μας. Αιμοδοτούμε εθελοντικά, αιμοδοτούμε συχνά”.

Από τους εθελοντές αιμοδότες που συμμετείχαν, η πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων ΕΦΚΑ Μεσσηνίας Κανέλλα Παπαδάκου παρατήρησε πως “δίνουμε αίμα για να βοηθήσουμε ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Δεν παθαίνουμε και δεν δίνουμε τίποτα, μόνο 10 λεπτά από τη ζωή μας και χαρίζουμε ζωή”.

Ο Φώτης Κουκούτσης, εκπαιδευτής οδηγών, ανέφερε ότι “συμμετέχουμε στην αιμοδοσία για να βοηθήσουμε τον κόσμο που έχει πρόβλημα. Πρέπει να δίνουμε αίμα, γιατί σώζουμε κάποια ζωή”.

Στην εθελοντική αιμοδοσία συνέδραμαν νοσηλεύτριες από το Τμήμα Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου Καλαμάτας και εθελόντριες του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.

Γ.Σ.