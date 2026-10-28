Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε μια ζεστή και γιορτινή ατμόσφαιρα, με μουσική, φαγητό και συζητήσεις.
Ξεχωριστή θέση είχαν οι μουσικές συμμετοχές των ωφελούμενων του Κήπου, που μοιράστηκαν με τους παρευρισκόμενους τη χαρά της δημιουργίας και της έκφρασης. Τη γιορτή πλαισίωσε μουσικά και το τοπικό συγκρότημα «Ασσόδυο», συμβάλλοντας με τον δικό του τρόπο στην όμορφη ατμόσφαιρα
της ημέρας. Ο «Κήπος της Λυσούς» δημιουργήθηκε με όραμα να αποτελέσει έναν χώρο φροντίδας, δημιουργίας, προσωπικής ανάπτυξης και κοινωνικής συμμετοχής για τα άτομα με αναπηρία. Μέσα από θεραπευτικά και εκπαιδευτικά προγράμματα, δημιουργικά εργαστήρια, καλλιτεχνικές δραστηριότητες και δράσεις εξωστρέφειας, επιδιώκει να ενισχύσει τις δυνατότητες κάθε ανθρώπου, να στηρίξει την οικογένειά του και να δημιουργήσει ουσιαστικές ευκαιρίες συμμετοχής στην καθημερινή ζωή.
Πλήθος κόσμου στα εγκαίνια του «Κήπου της Λυσούς»Γράφτηκε από την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Online
Με μεγάλη επιτυχία και θερμή ανταπόκριση από την τοπική κοινωνία πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο τα εγκαίνια του Κέντρου Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία «Ο Κήπος της Λυσούς» στη Μεγάλη Μαντίνεια.
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε μια ζεστή και γιορτινή ατμόσφαιρα, με μουσική, φαγητό και συζητήσεις.