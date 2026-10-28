Πλήθος κόσμου στα εγκαίνια του «Κήπου της Λυσούς»

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε μια ζεστή και γιορτινή ατμόσφαιρα, με μουσική, φαγητό και συζητήσεις.

Ξεχωριστή θέση είχαν οι μουσικές συμμετοχές των ωφελούμενων του Κήπου, που μοιράστηκαν με τους παρευρισκόμενους τη χαρά της δημιουργίας και της έκφρασης. Τη γιορτή πλαισίωσε μουσικά και το τοπικό συγκρότημα «Ασσόδυο», συμβάλλοντας με τον δικό του τρόπο στην όμορφη ατμόσφαιρα

της ημέρας. Ο «Κήπος της Λυσούς» δημιουργήθηκε με όραμα να αποτελέσει έναν χώρο φροντίδας, δημιουργίας, προσωπικής ανάπτυξης και κοινωνικής συμμετοχής για τα άτομα με αναπηρία. Μέσα από θεραπευτικά και εκπαιδευτικά προγράμματα, δημιουργικά εργαστήρια, καλλιτεχνικές δραστηριότητες και δράσεις εξωστρέφειας, επιδιώκει να ενισχύσει τις δυνατότητες κάθε ανθρώπου, να στηρίξει την οικογένειά του και να δημιουργήσει ουσιαστικές ευκαιρίες συμμετοχής στην καθημερινή ζωή.