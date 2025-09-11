Πρώτο κουδούνι με αισιοδοξία στα σχολεία της Μεσσηνίας (βίντεο-φωτογραφίες)

Με ελπίδες, όνειρα, παιδικά χαμόγελα και ευχές για καλή σχολική χρονιά, υποδέχθηκαν σήμερα τα σχολεία της Μεσσηνίας τη νέα χρονιά.

Πραγματοποιήθηκαν οι τελετές του αγιασμού και τα παιδιά πήραν τα βιβλία. Ομως, η υποδοχή της έγινε και πάλι σε κάποια ακατάλληλα και ανεπαρκή σχολικά κτήρια και με “πετσοκομμένες προσλήψεις αναπληρωτών/τριών, αδιαφορώντας για την οργάνωση των σχολείων”, όπως καταγγέλλει ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού.

Στο 24ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας, όπου παραβρέθηκε στον αγιασμό, ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός ανακοίνωσε ότι η Περιφέρεια θα χρηματοδοτήσει την κατασκευή των νέων σχολικών κτηρίου του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Καλαμάτας και του Γυμνασίου – Λυκείου Χώρας.

ΣΤΟ 24ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Αναλυτικά, μετά τον αγιασμό στο 24ο Δημοτικό από τον εφημέριο του ναού της Αγίας Αικατερίνης ιερέα Παναγιώτη Χριστόπουλο, ο κ. Πτωχός ευχήθηκε “καλή νέα σχολική χρονιά με δημιουργία, πρόοδο και συμπερίληψη” και ειδικά στα παιδιά “να ζήσετε όσο καλύτερα τα σχολικά χρόνια, να θυμόσαστε αυτά τα χρόνια, να κάνετε παιχνίδι, εξερεύνηση και φίλους και λίγο διάβασμα”. Εκανε λόγο για ιδιαίτερο πρόγραμμα της Περιφέρειας για τη δημιουργία καινούργιων σχολείων, για σχολικό πρόγραμμα που θα βοηθήσει στην παιδεία και τη συμπεριφορά των παιδιών και ευχήθηκε “ό,τι καλύτερο σε όλους”.

Η εκπρόσωπος του Δήμου – πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λυδία Εξηνταβελώνη παρατήρησε ότι “σήμερα ξεκινάει ένα ακόμα ταξίδι γνώσης και φιλίας”, προέτρεψε τα παιδιά “να καλλιεργήσετε την σκέψη σας και την ψυχή σας” και ανέφερε πως στόχος των παρεμβάσεων του Δήμου είναι ένα όμορφο και σχολικό περιβάλλον.

Η σχολική σύμβουλος κ. Χρονοπούλου ευχήθηκε καλή σχολική χρονιά με υγεία, δύναμη και προκοπή, καλωσόρισε τα πρωτάκια και δήλωσε πως “το σχολείο είναι ανοιχτό στους γονείς και στην κοινωνία, να συζητήσουμε ό,τι πρόταση έχετε”.

Ο πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Κώστας Αναγνωστόπουλος καλωσόρισε τα πρωτάκια, ευχήθηκε καλή χρονιά με συνεργασία και απευθυνόμενος στα παιδιά δήλωσε “είμαστε εδώ για εσάς”.

Ο διευθυντής Δημήτρης Βεργόπουλος ευχήθηκε καλή σχολική χρονιά με συνεργασία και χαμόγελο και δεσμεύτηκε πως “ό,τι δυνατότητα έχουμε, θα την προσφέρουμε στα παιδιά σας. Είμαστε εδώ να σας ακούσουμε”



https://eleftheriaonline.gr/local/koinonia/perivallon-paideia-syllogoi/item/342143-proto-koudoyni-me-aisiodoksia-sta-sxoleia-tis-messinias-vinteo-fotografies#sigProId177e9653b0 View the embedded image gallery online at:

ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ

Στο Γυμνάσιο Παραλίας ο μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος που τέλεσε τον αγιασμό, ευχήθηκε “υγεία, πρόοδο και ευημερία”. Κάλεσε μαθητές και εκπαιδευτικούς να εργαστούν στους τομείς της παιδείας και της γνώσης δυναμικά και ουσιαστικά και παρατήρησε ότι για να σωθεί η κοινωνία “πρέπει να αποκτήσουμε γνώσεις απαραίτητες και ουσιαστικές, για ανάπτυξη και πρόοδο προς όφελος των ανθρώπων και του περιβάλλοντος”.

Ο σχολικός σύμβουλος Γιάννης Σόλαρης επεσήμανε ότι στόχος είναι “τα παιδιά να διαμορφώσουν μια προσωπικότητα με γνώσεις και ήθος, για να αντιμετωπίσουμε όποια δυσκολία έρθει στη ζωή μας”.

Ο αντιδήμαρχος Αναστάσης Σκοπετέας ευχήθηκε γόνιμη, παραγωγική και δημιουργική χρονιά και δήλωσε ότι “ο Δήμος Καλαμάτας είναι αρωγός και συμπαραστάτης. Προσπαθεί με εργασίες συντήρησης των σχολείων να δημιουργήσει ένα ασφαλές, υγιές και φιλικό περιβάλλον για εσάς”.

Ο πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Βασίλης Σινάπης είπε ότι είναι ιερός ο χώρος του σχολείου, καθώς τέτοιο είναι το έργο που παράγεται και δήλωσε πως “είμαστε εδώ για να σας υπηρετήσουμε”. Εξέφρασε την ανησυχία του για το δημογραφικό, “766 σχολεία δεν άνοιξαν, δεν έχει ξανασυμβεί αυτό”και παρατήρησε ότι τα παιδιά αποτελούν την επόμενη μέρα.

Τα παιδιά καλωσόρισε και η διευθύντρια Ελισάβετ Σταθοπούλου, ευχόμενη καλή και δημιουργική χρονιά.



https://eleftheriaonline.gr/local/koinonia/perivallon-paideia-syllogoi/item/342143-proto-koudoyni-me-aisiodoksia-sta-sxoleia-tis-messinias-vinteo-fotografies#sigProIdc71507e67c View the embedded image gallery online at:

Γ.Σ.