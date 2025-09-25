Σε Πανελλαδική Σχολική Σκυταλοδρομία το 2ο ΕΠΑΛ Καλαμάτας

Οι μαθητές και οι μαθήτριες στις 9.30 το πρωί θα βρίσκονται με αφετηρία το σχολείο στην εκκλησία Ανάσταση της Ανατολικής παραλίας. Εκεί θα στηθεί ο πρώτος συμβολικός σταθμός ανακύκλωσης, ενώ συνολικά σε όλη την παραλία θα στηθούν τέσσερις σταθμοί και δύο υποσταθμοί. Σε κάθε σταθμό οι μαθητές θα κάνουν μια συμβολική κίνηση καθαρισμού της παραλίας. Στον πρώτο σταθμό θα αρχίσει και η συμβολική σκυταλοδρομία στις 10 το πρωί. Τα τμήματα θα έχουν απλωθεί στην παραλία και το τέλος της σκυταλοδρομίας θα είναι στη περιοχή τους μπιτς βόλεϊ.