Διπλή διάκριση για το Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Καλαμάτας σε διαγωνισμούς τέχνης και δημιουργίας - Η σημαντική συμβολή της Αν. Μαντζούκα

Στο πλαίσιο της καθιερωμένης (Αστερομέρας) του Make-A-Wish, το Σάββατο 11 Οκτωβρίου έγινε η βράβευση σχολείων και εκπαιδευτικών που ξεχώρισαν στο δημιουργικό διαγωνισμό "Σχεδίασε το Αστέρι σου", παραλαμβάνοντας το βραβείο η υπεύθυνη καθηγήτρια εικαστικών του ειδικού σχολείου Αντωνία Μαντζούκα.

Η παρουσίαση έγινε από την πρέσβειρα του οργανισμού Φαίη Σκορδά και την πρόεδρο Ελένη Κωνσταντινίδη.

Παράλληλα, το Ε.Ε.Ε.ΕΚ. κέρδισε έπαινο και το 2ο βραβείο στον 12ο Διεθνή Παιδικό Διαγωνισμό Ζωγραφικής του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης με θέμα: «Προστάτες των Κυκλάδων», μέσα από τη δημιουργία της μαθήτριας Χριστίνας Ροζακέα.

Μιλώντας στην "Ε" η κα Μαντζούκα δήλωσε περήφανη για την πορεία των μαθητών της, τονίζοντας πως το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης δίνει εδώ και 12 χρόνια την δυνατότητα στους μαθητές (Ελλάδα & Ομογένεια), σε κέντρα υποδοχής και ένταξης προσφύγων αλλά και στους εικαστικούς να συμμετέχουν σε έναν σημαντικό διαγωνισμό.

Η Αντωνία Μαντζούκα, γνωστή για τη βαθιά ανθρωποκεντρική της προσέγγιση στη ζωγραφική, δημιουργεί έργα που υμνούν τη δύναμη, την ευαισθησία και την εσωτερική πάλη του ανθρώπου. Με έντονα χρώματα και εκφραστικές μορφές, αναδεικνύει το φως ως πηγή ελπίδας και αναγέννησης μέσα σε έναν κόσμο γεμάτο αντιφάσεις. Μέσα από την τέχνη της, επιχειρεί να γεφυρώσει τον λόγο με το συναίσθημα, προβάλλοντας τον άνθρωπο όχι μόνο ως θεατή αλλά ως πρωταγωνιστή της ίδιας του της ύπαρξης.

Η ίδια συμμετέχει και έχει διακριθεί σε διαγωνισμούς με ειδικά σχολεία 12 χρόνια συνολικά και με το Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Καλαμάτας τα 5 τελευταία, έχοντας πάρει με την ομάδα των μικρών καλλιτεχνών πολλούς επαίνους, διακρίσεις και βραβεία. Για παράδειγμα στον 10ο Παιδικό Διαγωνισμό με θέμα (Ο Άνθρωπος στο Κέντρο) κατέκτησε το 1ο και 2ο βραβείο, ενώ στον 11ο, 4 επαίνους με θέμα (Σημερινές Ιστορίες Αγγείων).