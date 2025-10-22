3ο Γυμνάσιο Καλαμάτας: Μαθητές και εκπαιδευτικοί σε πρόγραμμα στην Τουρκία

Εκπαιδευτικοί και μαθητές του 3ου Γυμνασίου Καλαμάτας συμμετείχαν στην 5η διεθνή συνάντηση του προγράμματος Erasmus+ MAVIE («Η δέσμευση της πόλης μου μέχρι το 2050 στους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης») που πραγματοποιήθηκε στην Τουρκία από 11 έως 18/10.

Στην αποστολή συμμετείχαν οι μαθητές Γεώργιος Δαρδάνης, Σοφία Κορομηλά, Πέτρος Κουτσαβίτης και Σέργιος Τζόβας καθώς και οι εκπαιδευτικοί Χριστίνα Γρουσουζάκου, Μαρία Παραρά και Ουρανία Σκλήκα. Στο πλαίσιο της συνάντησης, το Ankara Lisesi διοργάνωσε σειρά δραστηριοτήτων με στόχο την ευαισθητοποίηση για τη βιώσιμη ανάπτυξη, όπως εργαστήρια και επιδείξεις ανακυκλωμένης μόδας, γιορτή ανταλλαγής μεταχειρισμένων ρούχων, ασκήσεις δημιουργικής σκέψης στο πανεπιστήμιο Gazi και κατασκευή μακέτας βιώσιμης πόλης στο Τεχνοπάρκο του Πανεπιστημίου Μέσης Ανατολής (ODTU).

Οι μαθητές επισκέφθηκαν επίσης το κέντρο ITC της Sincan, όπου ενημερώθηκαν για την αποκατάσταση περιοχών ανεξέλεγκτης απόρριψης απορριμμάτων, βιομεθανοποίηση, παραγωγή ενέργειας και καυσίμου από απορρίμματα, καθώς και για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων. Παρουσίασαν βίντεο με τις κατασκευές τους από ανακυκλώσιμα υλικά, μίλησαν για τη χρησιμότητά τους στα γαλλικά και περιηγήθηκαν στο θερμοκήπιο του κέντρου.

Η επίσκεψη περιλάμβανε επίσης γνωριμία με τον πολιτισμό και την ιστορία της Τουρκίας. Στην Άγκυρα επισκέφθηκαν το Μαυσωλείο και το Μουσείο του Ατατούρκ, το τζαμί Haci Bayran Veli, το Μουσείο Ανατολικών Πολιτισμών και το Μουσείο Καλών Τεχνών και Γλυπτικής. Στην Καππαδοκία γνώρισαν τη λίμνη Τουζ, την τρωγλοδυτική πόλη της Μαλακοπής (Derinkuyu) και την Κοιλάδα των Μοναχών, ενώ συμμετείχαν σε εργαστήρι κατασκευής πήλινου αγγείου και γεύθηκαν παραδοσιακό φαγητό σε πήλινο δοχείο.

Τέλος, στην Κωνσταντινούπολη επισκέφθηκαν την Αγία Σοφία, τον Πύργο του Γαλατά, το Ζωγράφειο Λύκειο, τον ναό της Αγίας Τριάδας και περιηγήθηκαν στην ιστορική Ιστικλάλ Τζαντεσί.