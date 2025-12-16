Μαθητική ποιητική ανθολογία στο 4ο ΓΕΛ Καλαμάτας

Τα κείμενα ανήκουν στις μαθήτριες Γκράση Γεωργία και Μπόγρη Ευσταθία, οι οποίες συμμετείχαν στον όμιλο «Υπερρεαλιστική Δημιουργική Γραφή» κατά το σχολικό έτος 2024-2025, με υπεύθυνους τους φιλολόγους Παρασκευή Ακριτίδου και Γιάννη Κοτσιφάκη. Η παρουσίαση του βιβλίου έγινε από τη φιλόλογο και βιβλιοθηκονόμο Παναγιώτα Ψυχογυιοπούλου. Τον πρόλογο έκανε ο Σύμβουλος Εκπαίδευσης Φιλολόγων Μεσσηνίας, Ιωάννης Σόλαρης, ο οποίος τόνισε τη σημασία της λειτουργίας ομίλων στα δημόσια σχολεία. Η εκδήλωση ξεκίνησε με τον χαιρετισμό της διευθύντριας Ελένης Κάτσου και συνεχίστηκε με την παρουσίαση του βιβλίου από την ομιλήτρια. Το κοινό είχε τη δυνατότητα να κάνει ερωτήσεις και να συμμετάσχει με παρεμβάσεις προς τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς, ενώ οι μαθήτριες απήγγειλαν αποσπάσματα από το βιβλίο. Την εκδήλωση πλαισίωσε μουσικά η εκπαιδευτικός Βασιλική Βουτέλη, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη και ζεστή ατμόσφαιρα στους παρευρισκόμενους.