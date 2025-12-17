Αντίθεση του Συλλόγου Γονέων για την υποβάθμιση του 2ου Δημοτικού Κυπαρισσίας

Την πλήρη αντίθεσή του στην απόφαση για υποβάθμιση του 2ου Δημοτικού Σχολείου Κυπαρισσίας από 12θέσιο σε 8θέσιο εκφράζει ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου, ζητώντας την άμεση άρση της απόφασης, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του.

Σε σχετική ανακοίνωση ο σύλλογος τονίζει: «Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 2ου Δημοτικού Σχολείου Κυπαρισσίας εκφράζει την έντονη αντίθεσή του στην απόφαση υποβάθμισης του σχολείου μας από 12θέσιο σε 8θέσιο. Η συγκεκριμένη ενέργεια υποβαθμίζει την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης, δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία του σχολείου και επηρεάζει αρνητικά τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και συνολικά την τοπική κοινωνία. Το σχολείο μας καλύπτει πάγιες και αυξανόμενες εκπαιδευτικές ανάγκες, διαθέτει τις κατάλληλες υποδομές και έχει αποδείξει διαχρονικά τον σημαντικό ρόλο του στην εκπαιδευτική διαδικασία της περιοχής. Ως γονείς και κηδεμόνες ζητούμε την άμεση άρση της απόφασης και τη διατήρηση του 2ου Δημοτικού Σχολείου Κυπαρισσίας ως 12θέσιου, ώστε να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία του και το δικαίωμα των παιδιών μας σε ποιοτική δημόσια εκπαίδευση.

Ο σύλλογος θα προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια για την προάσπιση των δικαιωμάτων των μαθητών και τη στήριξη του δημόσιου σχολείου».

Κ.Μπ.