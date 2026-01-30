Κινητοποίηση εκπαιδευτικών σήμερα στην Τρίπολη

Συγκέντρωση συμπαράστασης στις διωκόμενες εκπαιδευτικούς από το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό της Πελοποννήσου, πραγματοποιείται σήμερα Παρασκευή 30 Ιανουαρίου, στη 1 το μεσημέρι στην Τρίπολη.

Το Δ.Σ. της Α’ ΕΛΜΕ Μεσσηνίας ενημερώνει ότι ανταποκρινόμενο στο κάλεσμα του ΣΕΠΕ Λακεδαίμονος “Ο Πλήθων” και της ΔΟΕ, “ομόφωνα, συμπαραστέκεται έμπρακτα στις συναδέλφισσες που έχουν κληθεί σε ακρόαση και απολογία ενώπιον του Α’ Τμήματος του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Πελοποννήσου για το «αδίκημα» συμμετοχής στη νόμιμα προκηρυγμένη απεργία-αποχή από την ατομική αξιολόγηση” και παρατηρεί: “Οι συναδέλφισσές μας υλοποιούν συλλογικές αποφάσεις του κλάδου. Η κυβέρνηση νομοθέτησε την αποπομπή των αιρετών εκπροσώπων του κλάδου από τα πειθαρχικά συμβούλια. Ταυτόχρονα, μέσω της πολιτικής των πειθαρχικών διώξεων, επιδιώκει τον εκφοβισμό της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Απαιτούμε να σταματήσει η πειθαρχική διαδικασία και να δικαιωθούν οι συναδέλφισσές μας! Στον αγώνα αυτό είμαστε όλοι και όλες μαζί!”.

Το Δ.Σ. της Α’ ΕΛΜΕ Μεσσηνίας καλεί όλους τους συναδέλφους και τις συναδέλφισσες να συμμετέχουν μαζικά στην κινητοποίηση σήμερα Παρασκευή στη 1μ.μ. στην ΠΔΕ Πελοποννήσου και αναφέρει: “Συγκεντρωνόμαστε στο βόρειο πάρκινγκ της λαϊκής αγοράς στις 11.50 π.μ. για να

αναχωρήσουμε όλοι/ες μαζί. Για τη μαζικότερη συμμετοχή στην κινητοποίηση έχει προκηρυχθεί 3ωρη διευκολυντική στάση 11-2 από την ΟΛΜΕ”.