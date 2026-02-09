Σπουδές που ανοίγουν ορίζοντες, με τη σφραγίδα μίας εκπαιδευτικής παράδοσης 150 ετών

Έφτασε η στιγμή να αποφασίσεις για τις σπουδές σου αλλά έχεις ερωτήματα; Το Deree – Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος, απαντά «Count on us!» και μας δίνει όλους τους λόγους για να το εμπιστευτείς. Ας δούμε γιατί:

Για τα 32+6 σύγχρονα, πανεπιστημιακού επιπέδου, προγράμματα που υπάγονται στις τέσσερις σχολές του Deree: Σχολή Οικονομίας και Διοίκησης, Σχολή Ψυχολογίας και Ανάπτυξης του Ανθρώπου, Σχολή Επιστημών και Τεχνολογίας και, τέλος, Σχολή Τεχνών, Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Frances Rich. Σε αυτές θα βρεις την κατεύθυνσή σου ανάμεσα στα πιο relevant γνωστικά αντικείμενα όπως Χρηματοοικονομικά, Cybersecurity, Βιοϊατρικές Επιστήμες, η Επικοινωνία, Ψυχολογία, Επιστήμες Υπολογιστών και πολλά περισσότερα. Όλα τα προγράμματα έχουν σχεδιαστεί ώστε να συνδυάζουν γνώσεις και πρακτικές εφαρμογές, ενώ έχουν πολύ μεγάλη ζήτηση στη διεθνή αγορά εργασίας. Και φυσικά υπάρχουν και τα μεταπτυχιακά προγράμματα του Deree, που περιλαμβάνουν 11 ακόμη σύγχρονες προτάσεις στους τομείς της Ψυχολογίας, της Επικοινωνίας, της Εκπαίδευσης, του Data Science, του Cybersecurity, του Learning Design.





Για το αμερικανικό εκπαιδευτικό σύστημα, που προσφέρει γνώση αλλά και soft skills. H καθοδήγηση από τους καθηγητές, τα ατομικά και ομαδικά projects και το πλήθος δραστηριοτήτων πέραν των ακαδημαϊκών, εφοδιάζουν τους σπουδαστές με κριτική σκέψη και δεξιότητες (soft skills), που τους βοηθούν να αναπτύξουν την προσωπικότητά τους και έχουν αντίκρισμα στην αγορά εργασίας.

Για το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης, που προσφέρει στους νέους προϋπηρεσία και πολύτιμες επαγγελματικές εμπειρίες σε κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Για το διεθνές περιβάλλον που προσφέρει στην καρδιά της Ελλάδας, χάρη στο υπερσύγχρονο campus αλλά και τον πολυπολιτισμικό φοιτητικό του πληθυσμό, με νέους και νέες από όλο τον κόσμο.

Για τις ευκαιρίες φοίτησης στο εξωτερικό με διαβατήριο το πρόγραμμα Study Abroad. Μέσα απ’ αυτό, οι φοιτητές του Deree μπορούν να παρακολουθήσουν για μία ακαδημαϊκή περίοδο μαθήματα –συχνά με υποτροφία– σε πλήθος από κορυφαία συνεργαζόμενα πανεπιστήμια στις ΗΠΑ, στην Ευρώπη και στην Ασία.





Για το Πρόγραμμα Παράλληλων Σπουδών. Απευθύνεται στους φοιτητές των ελληνικών δημόσιων πανεπιστημίων, που θέλουν να συνδυάσουν γνωστικά πεδία και να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που τους προσφέρονται στο Deree. Σε συνεργασία με το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, υποτροφίες δίνονται επίσης σε αριστούχους φοιτητές των ελληνικών πανεπιστημίων για να παρακολουθήσουν ένα minor, δηλαδή μία υποειδίκευση, από τις 64 που προσφέρονται στο Deree.

Για τις υποτροφίες του, που κάθε χρόνο στηρίζουν 9 στους 10 φοιτητές που κάνουν αίτηση!

Για τα 150 χρόνια ιστορίας του. Το 2025, το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος (The American College of Greece), στο οποίο ανήκει το Deree, συμπλήρωσε 150 χρόνια καινοτομίας και προσφοράς στην εκπαίδευση από την ίδρυσή του το 1875 στη Σμύρνη της Μικράς Ασίας. Σε κάθε εκπαιδευτική του βαθμίδα, από το Δημοτικό μέχρι τα μεταπτυχιακά του προγράμματα, οι μαθητές και φοιτητές του ACG απολαμβάνουν υψηλή ποιότητα σπουδών και μοναδικές ευκαιρίες που εγγυώνται κάθε προσωπική και επαγγελματική επιτυχία στο μέλλον τους.





Θέλεις να μάθεις περισσότερα;

Το Deree έρχεται στην Καλαμάτα μεταξύ 13-15 Φεβρουαρίου 2026. Eνημερώσου για όλα όσα το καθιστούν κορυφαία επιλογή σπουδών, πραγματοποίησε ατομικές συνεδρίες με συμβούλους εγγραφών, λύσε όλες σου τις απορίες και κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού της Orientum!

