Μείωση μαθητών και εκπαιδευτικών στην Πελοπόννησο - Η αποτύπωση της δημογραφικής συρρίκνωσης στην εκπαίδευση

Η αδυσώπητη πραγματικότητα της δημογραφικής συρρίκνωσης αποτυπώνεται ανάγλυφα στα στατιστικά στοιχεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Περιφέρεια Πελοποννήσου για την τελευταία εικοσαετία.

Η σύγκριση των δεδομένων από το 2004 έως τη λήξη του σχολικού έτους 2024 αποκαλύπτει μια σταθερή φθίνουσα πορεία, με τον μαθητικό πληθυσμό να μειώνεται συνολικά κατά 7,2%. Ακόμη πιο ανησυχητική εμφανίζεται η εικόνα στο διδακτικό προσωπικό, όπου η μείωση αγγίζει το 15,4%, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι η αποψίλωση της περιοχής από έμψυχο δυναμικό δεν γνωρίζει εξαιρέσεις.

Παρά τη μείωση του αριθμού των καθηγητών, η ταυτόχρονη υποχώρηση των γεννήσεων και η φυγή των νέων οικογενειών οδήγησαν σε μια οριακή μεταβολή της αναλογίας μαθητών ανά εκπαιδευτικό. Από το 7,6 που καταγραφόταν το 2004, η αναλογία διαμορφώνεται πλέον στο 8,4. Η εξέλιξη αυτή, αν και θα μπορούσε να ερμηνευτεί ως αποσυμφόρηση των σχολικών αιθουσών, στην πραγματικότητα αποτελεί το «θερμόμετρο» ενός πληθυσμού που γερνά και λιγοστεύει.

Η ΕΙΚΟΝΑ ΣΕ ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΑ

Η ανάλυση των μεταβολών ανά βαθμίδα δείχνει ότι η πίεση είναι οριζόντια, αλλά με διαφορετικές ταχύτητες:

Γυμνάσια : Οι μαθητές μειώθηκαν από 17.115 το 2004 σε 16.170 το 2024. Αντίστοιχα, οι εκπαιδευτικοί από 2.410 περιορίστηκαν σε 2.061.

Λύκεια : Η βαθμίδα αυτή δέχεται το ισχυρότερο πλήγμα, με τους μαθητές να υποχωρούν από 13.091 σε 11.875. Το διδακτικό προσωπικό στα Λύκεια συρρικνώθηκε από 1.539 σε 1.278 άτομα.

Σύνολο : Συνολικά, μέσα σε δύο δεκαετίες, η δημόσια δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην Περιφέρεια έχασε 2.161 μαθητές και 610 εκπαιδευτικούς.

Οι ποσοστιαίες μεταβολές μεταξύ των σχολικών ετών 2003/2004 και 2023/2024:

Γυμνάσια : Η μείωση των μαθητών έφτασε το 5,5% , ενώ οι εκπαιδευτικοί μειώθηκαν κατά 14,5% .

Λύκεια : Καταγράφεται η μεγαλύτερη πτώση, με 9,3% λιγότερους μαθητές και 17% λιγότερους εκπαιδευτικούς.

Σύνολο Δευτεροβάθμιας : Η συνολική υποχώρηση ανέρχεται σε 7,2% για το μαθητικό δυναμικό και 15,4% για το εκπαιδευτικό προσωπικό.

Τα παραπάνω στοιχεία προκύπτουν από την επεξεργασία των επίσημων ανακοινώσεων της ΕΛΣΤΑΤ και, σύμφωνα με τη σχετική παρέμβαση, αναδεικνύουν την ανάγκη για στοχευμένες πολιτικές που θα αναχαιτίσουν τη δημογραφική κατάρρευση της πελοποννησιακής υπαίθρου.

Στους εκπαιδευτικούς περιλαμβάνονται και οι «απόντες» που ανήκουν οργανικά στα σχολεία (π.χ. σε άδεια ή απόσπαση).

Τα στοιχεία αφορούν τη Γενική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και δεν περιλαμβάνουν την Επαγγελματική (ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ), τα Εκκλησιαστικά σχολεία και τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας.

Περισσότερα στοιχεία παρουσιάζονται στον πίνακα: