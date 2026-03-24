Ημερίδα επαγγελματικού προσανατολισμού στα Εκπαιδευτήρια Μπουγά

Η εκδήλωση εντάσσεται στις δράσεις του σχολείου για τη συστηματική ενημέρωση και υποστήριξη των μαθητών στον σχεδιασμό της ακαδημαϊκής και επαγγελματικής τους πορείας. Στόχος είναι να προσφέρει ουσιαστικά ερεθίσματα και έγκυρη πληροφόρηση, αναδεικνύοντας τις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας και τις διαθέσιμες εκπαιδευτικές επιλογές.

Στην ημερίδα συμμετέχουν διακεκριμένοι επαγγελματίες και στελέχη από τον χώρο της εκπαίδευσης, της συμβουλευτικής και της αγοράς εργασίας, οι οποίοι θα αναπτύξουν τα εξής θέματα: Νίκος Φόρος (Talent Intelligence Manager, kariera.gr): «Self Branding & Networking: Πώς να ξεχωρίσεις πριν καν πάρεις πτυχίο», Βασίλης Χαλουλάκος (CEO, ICEYE Hellas): «Από τα χρηματοοικονομικά στο διάστημα: Πώς οι σπουδές σου δεν σε περιορίζουν», Νίκος Παυλάκος (CEO & Co-Founder, ORIENTUM – Σύμβουλος Σταδιοδρομίας) και Σταυρούλα Αγγελοπούλου (Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού): «Σπουδές και σύγχρονες εξειδικεύσεις ανά επιστημονικό πεδίο», Dr. Hoge (Chief Academic Officer, Hudson Global Scholars, Λύκειο Columbia – USA): «Επαγγέλματα του μέλλοντος». Μέσα από τις εισηγήσεις της ημερίδας, οι μαθητές θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για τις επαγγελματικές διαδρομές, να κατανοήσουν τη σημασία της ανάπτυξης δεξιοτήτων και να προσεγγίσουν πιο συνειδητά τις αποφάσεις που αφορούν τις σπουδές και το μέλλον τους. Η εκδήλωση απευθύνεται σε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς, καθώς και σε κάθε ενδιαφερόμενο που επιθυμεί να ενημερωθεί για τις σύγχρονες εκπαιδευτικές και επαγγελματικές προοπτικές. Η είσοδος είναι ελεύθερη και, στο πλαίσιο της εκδήλωσης, θα πραγματοποιηθεί κλήρωση 6 test και 3 βιβλίων επαγγελματικού προσανατολισμού.