Καινοτόμο πρόγραμμα στο 5ο Γενικό Λύκειο Καλαμάτας

Πρόκειται για ένα πιλοτικό πρόγραμμα που υλοποιείται σε 34 Γυμνάσια και Λύκεια της χώρας από το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Θρησκευμάτων σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ. Στόχος του προγράμματος είναι να ενδυναμώσει τους μαθητές ως ενημερωμένους, υπεύθυνους και ενεργούς πολίτες, μέσα από την καλλιέργεια της ειδησεογραφικής παιδείας, του ψηφιακού γραμματισμού και της κριτικής σκέψης.

Στο πλαίσιο των δράσεων του προγράμματος έχουν υλοποιηθεί εκπαιδευτικά σεμινάρια στους υπεύθυνους καθηγητές του σχολείου Βασίλη Μιχαλόπουλο, καθηγητή πληροφορικής και Γεωργία Παπαθανασοπούλου, καθηγήτρια φιλόλογος, διαδραστικά εργαστήρια στους συμμετέχοντες μαθητές στα οποία μαθαίνουν να διακρίνουν ανάμεσα στην είδηση και στην άποψη, να αναγνωρίζουν τα χαρακτηριστικά της παραπληροφόρησης και να κατανοούν πώς η εικόνα, ο ήχος και το λεξιλόγιο μπορούν να επηρεάσουν την αντίληψή μας για την πραγματικότητα.

Επιπλέον έχουν γίνει συναντήσεις δια ζώσης και διαδικτυακές με ακαδημαϊκούς και δημοσιογράφους. Ειδικότερα, ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ Καλαμάτας Κώστας Γαζούλης επισκέφτηκε το σχολείο και μίλησε στα παιδιά για το επάγγελμα του δημοσιογράφου, τον τρόπο διαμόρφωσης της είδησης, τις ιδιαιτερότητες του επαγγέλματος και για τη διάκριση μεταξύ ψευδών και αληθινών ειδήσεων. Ο Κώστας Γαζούλης παρείχε τέλος πολύτιμη ανατροφοδότηση στους μαθητές σε δικά τους κείμενα – ρεπορτάζ που είχαν συντάξει για τις ανάγκες του προγράμματος. Τον ακαδημαϊκό Παναγιώτη Πασχαλίδη, διδάκτορα Επικοινωνίας και ΜΜΕ του Πανεπιστημίου της Σορβόννης (Paris III- Sorbonne Nouvelle) , είχαν την τύχη να συναντήσουν διαδικτυακά οι μαθητές και οι μαθήτριες της Β’ Τάξης και να ενημερωθούν για τον «Ψηφιακό και Μιντιακό Εγγραμματισμό». Ο καθηγητής αφού τους ενημέρωσε για τα τμήματα Επικοινωνίας και ΜΜΕ των δημόσιων Πανεπιστημίων επεσήμανε την αναγκαιότητα του ψηφιακού και μιντιακού εγγραμματισμού, δηλαδή την αποτελεσματική χρήση ψηφιακών εργαλείων, την αναζήτηση πληροφοριών, την αξιολόγηση περιεχομένου και την υπεύθυνη δημιουργία ψηφιακού υλικού. Αφού παρουσίασε όλες τις πτυχές της χειραγωγημένης πληροφορίας τόνισε πως η σωστή χρήση και αξιοποίηση των ΜΜΕ είναι αντικείμενο δια βίου μάθησης.

Με τη δημοσιογράφο της ΕΡΤ Καλαμάτας Μαρία Τομαρά συναντήθηκαν την περασμένη εβδομάδα οι συμμετέχοντες μαθητές στο πρόγραμμα και ενημερώθηκαν διεξοδικά για την παραπληροφόρηση. Η Μαρία Τομαρά παρουσίασε την ανατομία της παραπληροφόρησης ξεκινώντας από τη διαχρονικότητά της, δίνοντας τον ορισμό, το πλαίσιο και επισημαίνοντας τις επιπτώσεις. Στη συνέχεια έκανε διάκριση μεταξύ των λανθασμένων (false) και των ψευδών (fake) ειδήσεων και επεσήμανε τους τρόπους αναγνώρισης των fake news δίνοντας συγκεκριμένα παραδείγματα. Στη συνέχεια παρουσίασε τον οδηγό επιβίωσης του Αναγνώστη με κατευθυντήριες γραμμές για τη σωστή διαχείριση της πληροφορίας και στόχο να γίνουμε «κριτικοί αναγνώστες-πολίτες». Τέλος, αναφέρθηκε σε συγκεκριμένα ιστορικά παραδείγματα ψευδών ειδήσεων που επηρέασαν τους πολίτες και την αντίληψη που είχαν για την πραγματικότητα. Στον επίλογό της σημείωσε πως η σωστή ενημέρωση είναι δύναμη, η αλήθεια είναι δικαίωμα και πως είμαστε όλοι υπεύθυνοι για το τι αναπαράγουμε.