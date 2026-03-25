Εκπαιδευτικοί του 18ο Δημοτικού στην Τενερίφη

Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ KA122 SCH και με συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ενωσης, ο Βασίλειος Γιαμπουλάκης, δάσκαλος, και η Αθανασία Κατσαριώτη, εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής από το 18ο Δημοτικό Σχολείο, συμμετείχαν σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα στην Τενερίφη.

Το σεμινάριο επικεντρώθηκε στις σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις της βιωματικής μάθησης (experiential learning), δίνοντας έμφαση στη σύνδεση θεωρίας και πράξης, καθώς και στη δημιουργία ενός πιο συμπεριληπτικού και προσβάσιμου σχολικού περιβάλλοντος για όλους τους μαθητές.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να εφαρμόσουν στην πράξη βασικές αρχές της βιωματικής μάθησης, καθώς και της θεωρίας των πολλαπλών νοημοσυνών. Μέσα από δραστηριότητες γνωριμίας, παρουσιάσεις σχολείων και διαδραστικά εργαστήρια, οι εκπαιδευτικοί αντάλλαξαν καλές πρακτικές και ιδέες για την ενίσχυση της μαθησιακής διαδικασίας. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην προσαρμογή της διδασκαλίας σε τάξεις μικτής ικανότητας και στη δημιουργία πιο συμπεριληπτικών μαθημάτων για μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία του προγράμματος ήταν η μάθηση εκτός σχολικής αίθουσας (outdoor learning). Οι εκπαιδευτικοί συμμετείχαν σε επισκέψεις, όπως στο Μουσείο Φύσης και Αρχαιολογίας (MUNA), όπου διερεύνησαν τρόπους μετατροπής μιας απλής επίσκεψης σε ουσιαστική μαθησιακή εμπειρία με ενεργή συμμετοχή των μαθητών. Παράλληλα, μέσα από έρευνα πεδίου στην περιοχή της Tanagana και στο φυσικό παράκτιο τοπίο του Malpaís de Güímar, γνώρισαν τη μοναδική χλωρίδα, τη γεωλογία και την ιστορία του νησιού. Οι δραστηριότητες αυτές ανέδειξαν τη σημασία της βιωματικής επαφής με το φυσικό περιβάλλον ως εργαλείο μάθησης.

Στο πλαίσιο του προγράμματος δόθηκε επίσης έμφαση στη μέθοδο της «ζωντανής ιστορίας» (living history), μέσα από την οποία οι συμμετέχοντες ήρθαν σε επαφή με τον πολιτισμό και την καθημερινή ζωή των αυτοχθόνων κατοίκων των Καναρίων Νήσων. Η προσέγγιση αυτή προσφέρει νέες δυνατότητες διδασκαλίας της ιστορίας, κάνοντάς την πιο κατανοητή και ελκυστική για τους μαθητές.

Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με ανταλλαγή εμπειριών, παρουσιάσεις και αξιολόγηση, επιστρέφοντας οι εκπαιδευτικοί στην Ελλάδα με νέες γνώσεις, καινοτόμες διδακτικές πρακτικές και έμπνευση για ένα σχολείο πιο ανοιχτό, δημιουργικό και συμπεριληπτικό μέσα από την ευρωπαϊκή συνεργασία.

