ΟΒ Μαθητών της ΚΝΕ: “Βρέχει σοβάδες στο 1ο και 2ο ΕΠΑΛ Καλαμάτας”

Και απαιτεί “να παρθούν τώρα όλα τα μέτρα, ώστε οι μαθητές των ΕΠΑΛ να κάνουμε μάθημα σε ασφαλείς αίθουσες”. Σε ανακοίνωσή της η ΟΒ Μαθητών της ΚΝΕ αναφέρει για τα σοβαρά προβλήματα του συγκροτήματος: “Από καθαρή τύχη, δεν τραυματίστηκε κανένας από εμάς την Πέμπτη 19/3 στο 1ο και 2ο ΕΠΑΛ Καλαμάτας, με την πτώση σοβά στην αίθουσα των εργαστηριών υπολογιστών. Καθημερινά κινδυνεύουμε πάνω από 600 μαθητές και περισσότεροι από 70 καθηγητές και στον ίδιο χώρο στεγάζεται το εσπερινό ΕΠΑΛ αλλά και το δημόσιο ΙΕΚ. Το τραγικό αυτό γεγονός αντικρίσαμε οι μαθητές την ώρα που μπήκαμε στην αίθουσα για να κάνουμε μάθημα. Τα πράγματα θα μπορούσαν να είχαν πάρει άλλη τροπή, εάν την ώρα που έπεφτε ο σοβάς ήμασταν στην αίθουσα. Σταθήκαμε τυχεροί αυτή την φορά και δεν πήγε κανένας από εμάς στο νοσοκομείο! Φυσικά δεν είναι το πρώτο περιστατικό που συμβαίνει στα ΕΠΑΛ, πριν κάποιες εβδομάδες υπήρξε διαρροή, με αποτέλεσμα να τρέχουν νερά σε διαδρόμους, είχε ξανά πέσει κομμάτι σοβά, έχοντας ακριβώς από κάτω ένα παγκάκι που κατά τύχη δεν καθόταν μαθητής, υπάρχουν και άλλοι σοβάδες που είναι έτοιμοι να πέσουν, η καμινάδα του σχολείου έχει πάρει επικίνδυνη κλήση, υπάρχουν σπασμένα τζάμια και τέλος δεν έχει λυθεί ακόμα το πρόβλημα με το ρεύμα, καθώς παρέχεται χαμηλότερη ισχύ ρεύματος από ότι χρειάζεται, με αποτέλεσμα να γίνονται διακοπές συχνά. Το κτήριο που στεγάζονται είναι κατασκευής του ‘70, μέχρι και το 2026 δεν έχει γίνει καμία ουσιαστική εργασία συντήρησης, ούτε και σεισμικοί έλεγχοι, γνωρίζοντας πως η Καλαμάτα είναι μια σεισμογενής περιοχή με προϊστορία στα έντονα σεισμικά φαινόμενα.

Τα παραπάνω δείχνουν την εγκληματική ευθύνη της κυβέρνησης ΝΔ, αλλά και των προηγούμενων (ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ) που αφήνουν τα σχολεία μας ερείπια και φανερώνεται έντονα πως μπροστά στα κέρδη δεν υπολογίζουν ούτε τις ανάγκες μας ούτε και τις ζωές μας! Είναι απαράδεκτο τον 21ο αιώνα οι μαθητές και οι καθηγητές να στεγαζόμαστε σε κτήρια, που είναι υπό κατάρρευση, να κάνουμε μάθημα σε εργαστήρια που ο εξοπλισμός ανήκει σε άλλη δεκαετία, να ξεκινάει η σχολική χρονιά και να μην έχουμε καθηγητές αλλά ούτε και βιβλία. Δεν είναι τυχαίο που δεν παίρνουν μέτρα αντιμετώπισης των προβλημάτων στα σχολεία, αλλά είναι το αποτέλεσμα της πολιτικής που αφήνει τα σχολεία να μοιάζουν ερείπια, να μην δίνεται καμία χρηματοδότηση στα κτήρια, όχι επειδή δεν υπάρχουν λεφτά, όπως επικαλούνται, αλλά επειδή επιλέγουν να δίνουν δις ευρώ κάθε χρόνο για πολεμικό εξοπλισμό, για εξοπλιστικά προγράμματα και την εμπλοκή της χώρας μας στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο που θέτει τον λαό σε μεγάλο κίνδυνο”.