Μαθητές από το Μόναχο στο Πειραματικό Γυμνάσιο Καλαμάτας

Η αποστολή έφτασε την Κυριακή 22 Μαρτίου στο αεροδρόμιο Καλαμάτας, όπου υποδέχθηκαν οι μαθητές, οι οικογένειες και οι εκπαιδευτικοί του σχολείου. Οι φιλοξενούμενοι έμειναν σε οικογένειες, αποκτώντας άμεση εμπειρία της καθημερινής ζωής στην πόλη.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους συμμετείχαν σε μαθήματα και βιωματικές δραστηριότητες στο σχολείο, ενώ γνώρισαν την Καλαμάτα μέσα από επισκέψεις στο Αρχαιολογικό Μουσείο, στο Δημοτικό Πνευματικό Κέντρο και σε εκθέσεις πολιτισμού.

Το πρόγραμμα περιλάμβανε επίσης την παρακολούθηση της αναπαράστασης της Απελευθέρωσης της Καλαμάτας, εκπαιδευτική δράση από το ΚΕΠΕΑ με περιήγηση στην πόλη, επίσκεψη στο Ιστορικό Δημαρχείο και στο ψηφιακό Μουσείο «Καλαμάτα 1821», καθώς και γευσιγνωσία τοπικών προϊόντων και ελαιολάδου.

Οι μαθητές επισκέφθηκαν ακόμη τις εγκαταστάσεις της ΠΑΕ Καλαμάτας και συμμετείχαν στις εκδηλώσεις της 25ης Μαρτίου, παρακολουθώντας την παρέλαση στο κέντρο της πόλης.

Η φιλοξενία ολοκληρώθηκε με αποχαιρετιστήρια εκδήλωση στο σχολείο και επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο του Μυστρά και της Αρχαίας Σπάρτης, πριν την αναχώρηση της αποστολής, με προγραμματισμένη την ανταποδοτική επίσκεψη των μαθητών της Καλαμάτας στο Μόναχο τον Απρίλιο.

Η διεύθυνση και ο Σύλλογος Διδασκόντων του σχολείου ευχαρίστησαν όσους συνέβαλαν στην υλοποίηση της δράσης, επισημαίνοντας τη σημασία της για τη σχολική κοινότητα και τους μαθητές.