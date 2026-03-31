Δράση φιλαναγνωσίας από το Κέντρο Κοινότητας στο Δημοτικό Σχολείο Σπερχογείας

Δράση φιλαναγνωσίας στο Δημοτικό Σχολείο Σπερχογείας, πραγματοποίησε σήμερα το Κέντρο Κοινότητας της Διεύθυνσης Πρόνοιας του Δήμου Καλαμάτας, με στόχο την ενίσχυση της αγάπης για των μαθητών για το βιβλίο και την καλλιέργεια αξιών όπως η προσπάθεια και η επιμονή.

Η δράση ανέδειξε τη σημασία της φιλαναγνωσίας ως εργαλείο μάθησης και δημιουργικής έκφρασης, προσφέροντας στους μαθητές ευκαιρίες να αναπτύξουν δεξιότητες συνεργασίας, κριτικής σκέψης και αυτοέκφρασης.

ΔΡΑΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΦΑΡΩΝ

Παράλληλα, την Δευτέρα 30 Μαρτίου το Κέντρο Κοινότητας της Διεύθυνσης Πρόνοιας του Δήμου Καλαμάτας πραγματοποίησε ενημερωτική δράση στην Γ’ και την Δ΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου Αρφαρών, με κεντρικό θέμα την υγιεινή διατροφή. Η πρωτοβουλία υλοποιήθηκε στο πλαίσιο των προγραμμάτων ευαισθητοποίησης των μαθητών για θέματα υγείας και ευεξίας. Κατά τη διάρκεια της δράσης, πραγματοποιήθηκε διαδραστική παρουσίαση, η οποία έδωσε στους μαθητές την ευκαιρία να κατανοήσουν τις βασικές αρχές μιας ισορροπημένης διατροφής, να αναγνωρίσουν τη σημασία των υγιεινών επιλογών στην καθημερινή τους ζωή και να υιοθετήσουν καλές συνήθειες που συμβάλλουν στη σωστή σωματική και πνευματική τους ανάπτυξη.