Μαθητές του 2ου Γυμνασίου Καλαμάτας σε σεμινάριο στην Αθήνα

Τη δράση ανέλαβαν να παρουσιάσουν οι μαθητές της Β’ τάξης του 2ου Γυμνασίου Καλαμάτας, Γιάννης Κουτρουμπής και Ελέσα Σουγλέρη, εκπροσωπώντας τους συμμαθητές τους. Στο σεμινάριο συμμετείχαν δια ζώσης 30 Γυμνάσια και Λύκεια από όλη την Ελλάδα, ενώ χαιρετισμούς απηύθυναν ο πρόεδρος του ΙΕΠ Σπυρίδων Δουκάκης, ο ακαδημαϊκός Γεώργιος Χρούσος, η πρόεδρος του Ιδρύματος Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη Νούλη Μανώλη και η πρόεδρος της Axion Hellas Αλίκη Δρακούλη.

Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα τελεί υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα, είναι εγκεκριμένο από το ΥΠΑΙΘΑ και επιμελείται από το ΙΕΠ και το Ιδρυμα Μαριάννα Β.Βαρδινογιάννη. Στοχεύει στην ενδυνάμωση των μαθητών, ώστε να μπορούν οι ίδιοι να υπερασπίζονται τα δικαιώματά τους και να αναλαμβάνουν ενεργό ρόλο στο έργο της δημιουργίας ενός πιο δίκαιου και ειρηνικού κόσμου. Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος, με την καθοδήγηση της εκπαιδευτικού του σχολείου Σταυρούλας Παπαβασιλείου (ΠΕ02),τα παιδιά αρχικά κλήθηκαν να μελετήσουν διεξοδικά τα άρθρα της Οικουμενικής Διακήρυξης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και να έρθουν σε επαφή με κείμενα μεγάλων υποστηρικτών αυτών των δικαιωμάτων (Ν.Μαντέλα, Μ. Γιουσαφζάι, Γ. Σεφέρη). Ακολούθως, κατέγραψαν κάποια από τα βασικότερα προβλήματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν στην καθημερινή σχολική τους πραγματικότητα και διαπιστώνοντας πως πολλά από αυτά συνιστούν κατάφωρες παραβιάσεις των νομικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων τους, αποφάσισαν να πουν την αλήθεια στην εξουσία, προσδοκώντας να συμβάλλουν στη δημιουργία μιας νέας, δίκαιης και ηθικής κοινωνίας. Έτσι καλλιέργησαν δεξιότητες σχετιζόμενες με την ιδιότητα του ενεργού πολίτη (active citizen) και ενίσχυσαν τον πολιτειακό τους εγγραμματισμό. Υιοθέτησαν την κριτική αμφισβήτηση, την ενσυναίσθηση και την ανοικτότητα ως τρόπους ουσιαστικότερης διεκδίκησης των δικαιωμάτων τους και απέδειξαν πως το να λέμε την αλήθεια στην εξουσία είναι υποχρέωση και όχι προαίρεση!

Από τη δράση τους δεν έλλειψε, φυσικά, και η τέχνη, αφού εμπνεύστηκαν και μελοποίησαν τους στίχους ενός τραγουδιού (Rights),το οποίο και αφιέρωσαν αρχικά σε όλα τα μέλη της σχολικής τους κοινότητας και ύστερα σε όλες και όλους που δεν σταματούν ποτέ να διεκδικούν.