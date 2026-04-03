Μαθητικός διαγωνισμός από τη Φωτογραφική Ομάδα Καλαμάτας

Θα διεξαχθεί από 1 Φεβρουαρίου έως 31 Μαΐου, υπό την αιγίδα της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας. Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων (Γενικών, ΕΠΑΛ και Εσπερινών) της Μεσσηνίας. Σκοπός του διαγωνισμού είναι η καλλιέργεια της δημιουργικότητας και η καλλιτεχνική έκφραση των μαθητών μέσω της φωτογραφίας. Κάθε μαθητής μπορεί να συμμετάσχει με έως δύο φωτογραφίες, χρησιμοποιώντας φωτογραφική μηχανή, κινητό τηλέφωνο ή τάμπλετ. Η συμμετοχή είναι προαιρετική και δωρεάν. Οι δώδεκα καλύτερες φωτογραφίες θα εκτυπωθούν με δαπάνη της Φ.Ο.ΚΑΛ., θα εκτεθούν στη «2η Διεθνή Φωτογραφική Συνάντηση Καλαμάτας» και θα βραβευθούν. Ολες οι συμμετοχές θα παρουσιαστούν επίσης σε μορφή βιντεοπροβολής στην ίδια εκδήλωση. Τα βραβεία του διαγωνισμού περιλαμβάνουν φωτογραφικό εξοπλισμό για τους τρεις πρώτους μαθητές των Λυκείων και τους τρεις πρώτους μαθητές των Γυμνασίων. Οι φωτογραφίες θα αποστέλλονται αποκλειστικά μέσω μηνύματος στο Instagram, στον λογαριασμό diagonismos_fokal_26, και, εφόσον πληρούν τους όρους του διαγωνισμού, θα δημοσιεύονται στον ίδιο λογαριασμό. Οι όροι του διαγωνισμού είναι αναρτημένοι στο diagonismos_fokal_26. Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε και στην ιστοσελίδα μας: www.fokal.gr.