SchoolHeroz: Συμμετοχή μαθητών της Καλαμάτας σε σχολικό πρόγραμμα για το περιβάλλον

Πρόκειται για μια αμιγώς ευρωπαϊκά χρηματοδοτούμενη πρωτοβουλία που μετατρέπει σχολεία σε ψηφιακά εργαστήρια διερεύνησης της ενέργειας και της κινητικότητας και τους μαθητές σε πρωταγωνιστές της περιβαλλοντικής αλλαγής.

Το SchoolHeroz είναι ένα ευρωπαϊκό χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα, που εντάσσει 6 σχολεία της πόλης σε ένα δίκτυο ψηφιακής και περιβαλλοντικής μάθησης. Μέσα από καινοτόμες δράσεις, οι μαθητές διερευνούν ζητήματα ενέργειας και βιώσιμης κινητικότητας, αναπτύσσουν ψηφιακές δεξιότητες και αναλαμβάνουν τον ρόλο των “Σχολικών Ηρώων”, νέων Πρεσβευτών του Κλίματος που μεταφέρουν το μήνυμα της περιβαλλοντικής ευθύνης στις οικογένειές τους και στην ευρύτερη κοινωνία. Τα παιδιά που συμμετέχουν αγκάλιασαν αυτή την αποστολή με εξαιρετικό ενθουσιασμό.

Το SchoolHeroz βαίνει πλέον προς την ολοκλήρωσή του. Τον Σεπτέμβριο προβλέπεται η επίσημη παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου, αναδεικνύοντας τον αντίκτυπο που είχε η συμμετοχή των σχολείων της Καλαμάτας στη διαμόρφωση μιας νέας γενιάς ενεργών και ευαισθητοποιημένων πολιτών.

Στο πλαίσιο του προγράμματος αυτή την περίοδο πραγματοποιούνται ενημερωτικές συναντήσεις στα συμμετέχοντα σχολεία, με την παρουσία συνεργατών από το Πανεπιστήμιο Πατρών, την Local AI, την Unisystems και την BLK Plus Europe, ενώ το πρόγραμμα συντονίζει ο Δήμος Καλαμάτας και ο Αναπτυξιακός Οργανισμός του Δήμου. Στις συναντήσεις αυτές παρουσιάζονται αναλυτικά ο σκοπός και οι στόχοι του προγράμματος, ενώ συμμετέχουν διευθυντές, εκπαιδευτικοί, εκπρόσωποι μαθητών και εκπρόσωποι των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων, διασφαλίζοντας ότι ολόκληρη η σχολική κοινότητα συμπορεύεται σε αυτή τη σημαντική προσπάθεια.

Ο Δήμος Καλαμάτας εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες και την εκτίμησή του στις διευθύντριες και τους διευθυντές του 3ου, 7ου και 10ου Δημοτικού Σχολείου για την ουσιαστική συνεργασία και την άμεση ανταπόκρισή τους. Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνονται στους εκπαιδευτικούς που με αφοσίωση και δημιουργικότητα έφεραν το πρόγραμμα στις τάξεις τους και κυρίως στους μαθητές των σχολείων που συμμετείχαν με ενθουσιασμό, περιέργεια και υπευθυνότητα.