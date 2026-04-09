Πέμπτη, 09 Απριλίου 2026 18:31

«Γεωργακοπούλειο» Δημοτικό Σχολείο Μεθώνης: Εκπαιδευτική επίσκεψη στη Χίο

Οι μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Μεθώνης «Γεωργακοπούλειο» ταξίδεψαν στη Χίο για μια μοναδική εκπαιδευτική εμπειρία, συμμετέχοντας σε ειδικό πρόγραμμα του ΚΕΠΕΑ Ομηρούπολης Χίου.

Γνώρισαν τον κόσμο της θάλασσας και τη σημασία της στη ζωή του νησιού, μέσα από την παρουσίαση του σχετικού γνωστικού υλικού, την επίσκεψη στην ιχθυόσκαλα, στο λιμανάκι της Ιχθυόσκαλας και στην παραλία, στη Σχολή Μηχανικών Χίου, στο Κεντρικό Λιμεναρχείο όπου ενημερώθηκαν για θέματα θαλάσσιας προστασίας, και τέλος στο Ναυτικό Μουσείο Χίου. Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με περιήγηση στο κάστρο της Χίου, προσφέροντας μια διαδρομή στην ιστορική πορεία του νησιού, άρρηκτα συνδεδεμένη με τη θάλασσα. Ταυτόχρονα, οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τα αρώματα της μαστίχας, το Πυργί, τα Μεστά, το Μουσείο Μαστίχας με τη μοναδική αρχιτεκτονική του, τα βυζαντινά μνημεία, τα σημάδια των Γενουατών, τα ιδιαίτερα μοναστήρια και πολλά άλλα.

«Ηταν ένα υπέροχο εκπαιδευτικό θαλασσινό ταξίδι στη μακρινή Χίο, γεμάτο εμπειρίες που από μόνη της η σχολική τάξη δεν μπορεί να προσφέρει», αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Κατηγορία Παιδεία
