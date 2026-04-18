Ένα διεθνές πρόγραμμα εκπαίδευσης έρχεται στην Καλαμάτα – Δωρεάν webinar γνωριμίας με το USF CPTE

Σε μια περίοδο όπου η αγορά εργασίας μετασχηματίζεται δυναμικά και οι απαιτήσεις για σύγχρονες δεξιότητες αυξάνονται, ένα διεθνές πρόγραμμα εκπαίδευσης με την υπογραφή του University of South Florida (USF – Corporate Training & Professional Education) έρχεται για πρώτη φορά στην Καλαμάτα.

Πρόκειται για ένα σύγχρονο, πρακτικό πρόγραμμα επαγγελματικής ανάπτυξης, σχεδιασμένο με βάση τα πρότυπα της αμερικανικής αγοράς, που στοχεύει να φέρει διεθνή τεχνογνωσία και νέες προοπτικές σε επαγγελματίες και επιχειρήσεις της περιοχής.

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας του προγράμματος, διοργανώνεται ένα δωρεάν webinar την Τρίτη 28 Απριλίου στις 17:00, με τη συμμετοχή της Dr. Jennifer Hart, έμπειρης trainer του USF με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας σε διεθνή corporate trainings.

Κατά τη διάρκεια του webinar, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν:

Πώς λειτουργεί στην πράξη ένα American-style corporate training

Ποιες δεξιότητες ξεχωρίζουν σήμερα στη διεθνή αγορά εργασίας

Πώς αξιοποιούνται εργαλεία AI για πιο αποδοτική εργασία

Τι σημαίνει στην πράξη ένα USF (CPTE) Certificate και πώς ενισχύει το επαγγελματικό προφίλ

Η πρωτοβουλία υλοποιείται από τη MIND, με στόχο τη σύνδεση της Πελοποννήσου με διεθνή εκπαιδευτικά οικοσυστήματα και τη δημιουργία ενός πιο ανταγωνιστικού και εξωστρεφούς επαγγελματικού περιβάλλοντος.

Ήδη καταγράφεται σημαντικό ενδιαφέρον για το πρόγραμμα, γεγονός που επιβεβαιώνει την ανάγκη για ουσιαστική, διεθνώς προσανατολισμένη εκπαίδευση εκτός μεγάλων αστικών κέντρων.

Η συμμετοχή στο webinar είναι δωρεάν, ωστόσο απαιτείται δήλωση συμμετοχής, καθώς οι θέσεις είναι περιορισμένες.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Email: connect@mindpeople.org

Τηλέφωνο: +30 27210 94000 - PHAOS