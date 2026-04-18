Ένα διεθνές πρόγραμμα εκπαίδευσης έρχεται στην Καλαμάτα – Δωρεάν webinar γνωριμίας με το USF CPTE

Πρόκειται για ένα σύγχρονο, πρακτικό πρόγραμμα επαγγελματικής ανάπτυξης, σχεδιασμένο με βάση τα πρότυπα της αμερικανικής αγοράς, που στοχεύει να φέρει διεθνή τεχνογνωσία και νέες προοπτικές σε επαγγελματίες και επιχειρήσεις της περιοχής.
Στο πλαίσιο της προετοιμασίας του προγράμματος, διοργανώνεται ένα δωρεάν webinar την Τρίτη 28 Απριλίου στις 17:00, με τη συμμετοχή της Dr. Jennifer Hart, έμπειρης trainer του USF με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας σε διεθνή corporate trainings.
Κατά τη διάρκεια του webinar, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν:
- Πώς λειτουργεί στην πράξη ένα American-style corporate training
- Ποιες δεξιότητες ξεχωρίζουν σήμερα στη διεθνή αγορά εργασίας
- Πώς αξιοποιούνται εργαλεία AI για πιο αποδοτική εργασία
- Τι σημαίνει στην πράξη ένα USF (CPTE) Certificate και πώς ενισχύει το επαγγελματικό προφίλ
Η πρωτοβουλία υλοποιείται από τη MIND, με στόχο τη σύνδεση της Πελοποννήσου με διεθνή εκπαιδευτικά οικοσυστήματα και τη δημιουργία ενός πιο ανταγωνιστικού και εξωστρεφούς επαγγελματικού περιβάλλοντος.
Ήδη καταγράφεται σημαντικό ενδιαφέρον για το πρόγραμμα, γεγονός που επιβεβαιώνει την ανάγκη για ουσιαστική, διεθνώς προσανατολισμένη εκπαίδευση εκτός μεγάλων αστικών κέντρων.
Η συμμετοχή στο webinar είναι δωρεάν, ωστόσο απαιτείται δήλωση συμμετοχής, καθώς οι θέσεις είναι περιορισμένες.
