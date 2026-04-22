Ανησυχία γονέων για την ασφάλεια στο 7ο Νηπιαγωγείο Καλαμάτας

Μητέρα νηπίου που φοιτά στο 7ο Νηπιαγωγείο Καλαμάτας, στην περιοχή της Αγίας Τριάδος, στο τέρμα της οδού Τροίας, μετέφερε στην «Ε» την έντονη ανησυχία και τα παράπονά της για την κατάσταση που, όπως υποστηρίζει, επικρατεί στον χώρο του σχολείου, θέτοντας σοβαρά ζητήματα ασφάλειας και υγιεινής για τα παιδιά.

Όπως ανέφερε, το σχολείο διαθέτει προαύλιο χώρο περίπου τεσσάρων στρεμμάτων με φυσικό χορτάρι, το οποίο, λόγω αμέλειας, έχει σε πολλά σημεία φτάσει ή και ξεπεράσει το ύψος των μικρών παιδιών. «Τα παιδιά παίζουν μέσα σε αυτή τη “ζούγκλα”», σημείωσε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι κατά το παρελθόν έχουν θεαθεί φίδια και ποντίκια τόσο στην παιδική χαρά που βρίσκεται ακριβώς δίπλα, όσο και μέσα στο σχολικό προαύλιο. Η ίδια επισήμανε ότι, με την πυκνότητα των χόρτων, είναι αδύνατο ακόμη και για έναν ενήλικα να διακρίνει έγκαιρα φίδια ή άλλους πιθανούς κινδύνους. Παράλληλα, έκανε λόγο για μεγάλη παρουσία από σφήκες, ενώ τόνισε με έμφαση πως, παρά το γεγονός ότι μεσολάβησαν δύο εβδομάδες διακοπών λόγω Πάσχα, δεν υπήρξε καμία μέριμνα ώστε να καθαριστεί ο χώρος. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο θέμα της υγείας των παιδιών, επισημαίνοντας πως το δικό της παιδί, όπως και άλλα νήπια, αντιμετωπίζει αλλεργίες, για τις οποίες, όπως είπε, η διεύθυνση του σχολείου έχει ενημερωθεί από πέρυσι, ήδη από την αρχική εγγραφή. Σύμφωνα με τη μητέρα, εξαιτίας της κατάστασης αυτής, το παιδί της αναγκάζεται εδώ και δύο χρόνια να απουσιάζει από το σχολείο, καθώς εμφανίζει έντονα αλλεργικά συμπτώματα και χρειάζεται φαρμακευτική αγωγή για ημέρες προκειμένου να μπορεί να αναπνεύσει κανονικά. Πέρα από τα χόρτα, η μητέρα ανέδειξε και ένα ακόμη σοβαρό ζήτημα ασφαλείας στο προαύλιο. Όπως κατήγγειλε, στον χώρο υπάρχει εξωτερική μονάδα κλιματισμού, στην οποία τα παιδιά έχουν άμεση πρόσβαση. Μάλιστα, ανέφερε ότι ορισμένα παιδιά ανοίγουν το πορτάκι των καλωδίων και τραβούν τα καλώδια με γυμνά χέρια, μια πρακτική που, όπως είπε, είχε παρατηρηθεί και πέρυσι και συνεχίζεται και φέτος. «Από τύχη δεν έχουμε θρηνήσει θύματα», υπογράμμισε, επισημαίνοντας ότι σε έναν τόσο μεγάλο αύλειο χώρο είναι αδύνατο για τους εκπαιδευτικούς να προλάβουν τα πάντα. Όπως υποστήριξε, η λύση που δόθηκε από τη διεύθυνση για το συγκεκριμένο θέμα ήταν να τοποθετηθούν δύο κομμάτια κολλητικής ταινίας πάνω στη μονάδα, χωρίς να υπάρξει ουσιαστική αντιμετώπιση του κινδύνου. Η ίδια εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της για τη στάση της διεύθυνσης, η οποία, σύμφωνα με όσα καταγγέλλει, δεν πιέζει επαρκώς για την επίλυση των σοβαρών ζητημάτων. Οι γονείς, όπως σημείωσε, γνωρίζουν ότι η ευθύνη για τη συντήρηση και την ασφάλεια των σχολικών υποδομών ανήκει στον Δήμο και, γι’ αυτό, έχουν ήδη απευθυνθεί επανειλημμένα στις αρμόδιες υπηρεσίες.

Για το θέμα των χόρτων, όπως ανέφερε, πολλοί γονείς έχουν επικοινωνήσει με υπηρεσίες του Δήμου, ενώ κάποιοι έχουν καταθέσει ακόμη και αιτήσεις στο Τμήμα Πρασίνου, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει δοθεί λύση. «Τελικά ποιανού είναι η ευθύνη για την ασφάλεια των παιδιών μας; Της τύχης;» διερωτάται η ίδια, μεταφέροντας την αγωνία πολλών γονέων, οι οποίοι, όπως λέει, ζουν καθημερινά με τον φόβο μήπως συμβεί κάποιο ατύχημα. Κλείνοντας, υπογράμμισε πως μπορεί το συγκεκριμένο σχολείο να μην είναι το μόνο που αντιμετωπίζει προβλήματα, ωστόσο «από κάπου πρέπει να αρχίσουμε». Όπως τόνισε, ακόμη κι αν τα χόρτα κοπούν σήμερα, αύριο ή μεθαύριο, η ουσία του προβλήματος παραμένει, καθώς κάθε χρόνο νέα παιδιά θα βρίσκονται αντιμέτωπα με τις ίδιες συνθήκες.

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Για το θέμα η “Ε” ήρθε σε επικοινωνία με τη διεύθυνση του σχολείου, τονίζοντάς μας η προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου Σταυρούλα Μπαλάση πως κάθε χρόνο ο Δήμος δίνει την εργολαβία μετά από διαγωνισμό για τον καθαρισμό των χορταριών. Για το θέμα υπογράμμισε πως έχουν γίνει πολλές επαφές με τον Δήμο, και ότι η διαδικασία θα ολοκληρωθεί μέχρι την ερχόμενη Παρασκευή, έχοντας απομείνει ελάχιστα Νηπιαγωγεία, ανάμεσα σε αυτά και το 7ο, η διεύθυνση του οποίου όπως μας μετέφερε έχει εξαντλήσει κάθε περιθώριο. “Εννοείται πως κατανοούμε τους γονείς, αλλά δεν περνάει από το δικό μας χέρι” πρόσθεσε. Σε ό,τι έχει να κάνει με την εξωτερική μονάδα κλιματισμού, το περιβάλλον του Νηπιαγωγείου ξεκαθάρισε πως δεν μπορεί να στερεωθεί ψηλά στον τοίχο, επισημαίνοντας πως η οδηγία προς τα παιδιά είναι να μην πλησιάζουν την πίσω αυλή που βρίσκεται η μονάδα.