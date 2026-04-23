Ανοιχτή εκδήλωση επαγγελματικού προσανατολισμού

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση του βιβλίου «Πάμε Πανεπιστήμιο 2026 - Gen Z edition», του πληρέστερου οδηγού σπουδών, που συγκεντρώνει αναλυτικές πληροφορίες για τα πανεπιστημιακά τμήματα στην Ελλάδα και λειτουργεί ως πρακτικό εργαλείο για τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων. Πώς επιλέγει ένας μαθητής σήμερα σπουδές σε έναν κόσμο γεμάτο επιλογές και διαρκείς αλλαγές;

Σε ένα περιβάλλον όπου οι εκπαιδευτικές διαδρομές πολλαπλασιάζονται και η αγορά εργασίας εξελίσσεται συνεχώς, η ανάγκη για έγκυρη καθοδήγηση γίνεται πιο σημαντική από ποτέ. Σε αυτά τα ερωτήματα θα δοθούν απαντήσεις στην εκδήλωση, η οποία απευθύνεται κυρίως σε μαθητές Λυκείου και τους γονείς τους, ενώ είναι ανοιχτή και σε εκπαιδευτικούς και κάθε ενδιαφερόμενο που επιθυμεί να ενημερωθεί. Κεντρικοί ομιλητές θα είναι ο Νίκος Παυλάκος, σύμβουλος σταδιοδρομίας και συνιδρυτής της Orientum, με πολυετή εμπειρία στην υποστήριξη μαθητών και οικογενειών, και η Σταυρούλα Αγγελοπούλου, σύμβουλος σταδιοδρομίας και υπεύθυνη του γραφείου της Orientum στην Καλαμάτα, με εξειδίκευση στην καθοδήγηση νέων σε θέματα εκπαιδευτικών επιλογών. Η εκδήλωση πραγματοποιείται με την υποστήριξη του βιβλιοπωλείου «Βιβλιόπολις».

Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.