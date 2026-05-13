Λιλιπούτειοι μαθητές «γνώρισαν» την ανακύκλωση - Δράσεις σε σχολεία του Δήμου Καλαμάτας

Οι ενημερωτικές δράσεις σε σχολεία του Δήμου Καλαμάτας συνεχίζονται, με στόχο –μεταξύ άλλων- την ευαισθητοποίηση των παιδιών όσον αφορά θέματα περιβάλλοντος.

Τις προηγούμενες ημέρες, κατόπιν πρόσκλησης από το Νηπιαγωγείο των Εκπαιδευτηρίων Μπουγά, η προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων και Οχημάτων του Δήμου, Αγγελική Μπουμποπούλου, μαζί με τα στελέχη της Διεύθυνσης, Ελένη Κοφτερού και Σοφία Παπαδημητρίου, επισκέφτηκαν τους μικρούς μαθητές και συνομίλησαν μαζί τους για την ανακύκλωση και τη σημασία της.

Μάλιστα μέσα από διαδραστικά παιχνίδια και δράσεις, οι λιλιπούτειοι μαθητές του Νηπιαγωγείου των Εκπαιδευτηρίων Μπουγά, μεταμορφώθηκαν σε «Ντετέκτιβ των Χρωμάτων», και ως άλλοι υπερ-ήρωες ανακάλυψαν τα διαφορετικά είδη των κάδων ανακύκλωσης. Αντίστοιχες δράσεις συνεχίζονται και σε άλλα σχολεία του Δήμου.