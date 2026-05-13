Τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης των υποψηφίων των Πανελλαδικών Εξετάσεων

Τηλεφωνική Γραμμή Ψυχολογικής Υποστήριξης και Ενημέρωσης για τους υποψηφίους των Πανελλαδικών Εξετάσεων και τις οικογένειές τους θέτει σε λειτουργία η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου, μέσω των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. της Περιφέρειας.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, οι Πανελλαδικές Εξετάσεις ξεκινούν την Παρασκευή 29 Μαΐου για τους υποψηφίους των ΓΕ.Λ. και το Σάββατο 30 Μαΐου για τους υποψηφίους των ΕΠΑ.Λ. Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Πελοποννήσου διαβεβαιώνει ότι έχουν εξασφαλιστεί όλες οι απαραίτητες συνθήκες για την ομαλή και απρόσκοπτη διεξαγωγή των εξετάσεων σε όλα τα εξεταστικά κέντρα της Περιφέρειας. Η τηλεφωνική γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης θα λειτουργεί από τις 19 Μαΐου έως και τις 15 Ιουνίου, δίνοντας τη δυνατότητα στους μαθητές και τις μαθήτριες που συμμετέχουν στις εξετάσεις, καθώς και στις οικογένειές τους, να απευθύνονται στα κατά τόπους ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. για συμβουλευτική υποστήριξη και ενημέρωση.

Στο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Μεσσηνίας η γραμμή λειτουργεί από τις 12 μ. έως τις 3 μ.μ. στο τηλ. 27210 95897. Η πρωτοβουλία στοχεύει στην ενίσχυση της ψυχολογικής στήριξης των υποψηφίων σε μια ιδιαίτερα απαιτητική περίοδο, κατά την οποία η διαχείριση του άγχους και η σωστή ενημέρωση αποτελούν σημαντικούς παράγοντες για την ομαλή συμμετοχή τους στις εξετάσεις.