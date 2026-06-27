Α’ ΕΛΜΕ Μεσσηνίας: Συνάντηση με τον διευθυντή για τα προβλήματα του κλάδου

Με το διευθυντή Δ.Ε. Μεσσηνίας συναντήθηκε την Τρίτη το διοικητικό συμβούλιο της Α’ ΕΛΜΕ Μεσσηνίας, θέτοντας όλα τα προβλήματα που απασχολούν αυτή την περίοδο την εκπαιδευτική κοινότητα.

Οπως ενημερώνει η Α’ ΕΛΜΕ στη συνάντηση ανέφεραν, τα εργασιακά και οικονομικά αιτήματα του κλάδου.

“Τα προβλήματα που βιώνουμε, σε συνδυασμό με τη γενικότερη κατάσταση και την ακρίβεια, διαμορφώνουν μια εκρηκτική κατάσταση για τους εκπαιδευτικούς, όπως και τους υπόλοιπους εργαζομένους/ες και απαιτούν σύγκρουση με την κυβερνητική πολιτική.

Αναδείξαμε τα προβλήματα των εξετάσεων εισαγωγής μαθητών/ριών στην Α’ Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων και την προχειρότητα με την οποία τις αντιμετωπίζει το υπουργείο. Ζητήσαμε να αποζημιώνονται οι εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο σε αυτές.

Ενημερώσαμε τον διευθυντή πως στη συνάντηση του σωματείου με το δήμαρχο Καλαμάτας και τους αρμόδιους Αντιδημάρχους στις 6 Ιούλη θα διεκδικήσουμε λύσεις στα κτιριακά και οικονομικά προβλήματα των σχολείων. Ο Δ.Δ.Ε δήλωσε πως θα μεταφέρει και ο ίδιος τα αιτήματα προς τη δημοτική αρχή.

Εκφράσαμε τον προβληματισμό μας σχετικά με την επιλογή της ημέρας της Παρασκευής για τις θερινές υπηρεσίες. Ο διευθυντής απάντησε πως αυτή καθορίζεται κεντρικά ανάλογα με την ημέρα που στέλνουν τα βιβλία σε κάθε νομό. Ζητήσαμε να υπάρξει παρέμβαση και από τη Διεύθυνση ώστε να εναλλάσσεται από έτος σε έτος η ημέρα της θερινής υπηρεσίας μεταξύ των νομών της περιφέρειας.

Επίσης, επισημάναμε πως ορισμένα περιφερειακά σχολεία έχουν ελάχιστους εκπαιδευτικούς με οργανική θέση για να καλύψουν τις 9 θερινές υπηρεσίες, με αποτέλεσμα ορισμένοι συνάδελφοι/ες να είναι αναγκασμένοι να κάνουν μέχρι και 3 υπηρεσίες!!! Ζητήσαμε να γίνεται εναλλάξ η υπηρεσία μεταξύ ΓΕΛ και Γυμνασίου στα συστεγαζόμενα σχολεία που υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Ο διευθυντής απάντησε πως ο νόμος υποχρεώνει τα σχολεία να είναι ανοιχτά μία ημέρα ανά

εβδομάδα και μόνο με νομοθετική ή διευκρινιστική εγκύκλιο θα μπορούσε να λυθεί το πρόβλημα. Ο μόνος τρόπος για να αρθεί το πρόβλημα είναι να τοποθετηθούν προσωρινά σε αυτά τα σχολεία οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ, πρακτική που εφαρμόζεται και σε άλλα ΠΥΣΔΕ.

Επίσης, ζητήσαμε σε όσα ΕΠΑΛ και ΓΕΛ υπάρχουν πολλοί συνάδελφοι/ισσες με οργανικές θέσεις να μπορούν να κάνουν υπηρεσία εκτός από τις Παρασκευές και τις πρώτες ημέρες του Ιούλη, κατά τις οποίες γίνεται υποβολή μηχανογραφικών και εγγραφές μαθητών και υπάρχει ανάγκη να υποστηριχτούν οι μαθητές/ριες. Και για

το συγκεκριμένο αίτημα ο Διευθυντής απάντησε πως απαιτείται απόφαση του υπουργείου και ο ίδιος δεν μπορεί να δώσει τέτοια οδηγία.

Σχετικά με τις υπηρεσιακές μεταβολές συζητήσαμε τα εξής:

Η Διεύθυνση να αναρτήσει στη σελίδα της τον προγραμματισμό του ΠΥΣΔΕ για τις υπηρεσιακές μεταβολές ώστε να μη χάσει κανένας εκπαιδευτικός ημερομηνίες διαδικασιών που τρέχουν μέσα στο καλοκαίρι. Ο διευθυντής ανέφερε πως υπάρχει ο προγραμματισμός και θα τον δημοσιεύσει.

Τα κενά αυτή τη στιγμή είναι 90, τα οποία οφείλονται στην πολιτική αδιοριστίας της περιόδου 2008-2019 και στον μικρό, σε σχέση με τις πραγματικές ανάγκες, αριθμό διορισμών τα τελευταία 6 χρόνια. Τη φετινή σχολική χρονιά το πρόβλημα θα είναι μεγαλύτερο αφού θα προσληφθεί ακριβώς ο ίδιος αριθμός εκπαιδευτικών με όσους/όσες συνταξιοδοτήθηκαν.

Γίνεται κατανοητό πως και τη νέα σχολική χρονιά θα υπάρχουν κενά που δε θα καλυφθούν, όπως και φέτος, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών και τα εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών.

Ζητήσαμε η διεύθυνση να δημοσιεύει όλα τα κενά (να φαίνονται και οι ώρες) ώστε οι συνάδελφοι που ζητούν απόσπαση ή συμπληρώνουν ωράριο σε άλλα σχολεία να έχουν πλήρη εικόνα των κενών, όπως ορίζεται και από τη νομοθεσία. Ο διευθυντής δεσμεύτηκε να το πράξει, ωστόσο δήλωσε πως ο αριθμός των κενών δεν είναι σταθερός εξαιτίας των αποσπάσεων, των εγκρίσεων ή απορρίψεων λειτουργίας των ολιγομελών τμημάτων και των μακροχρόνιων αδειών που συνήθως παρουσιάζονται στις αρχές Σεπτέμβρη.

Αναδείξαμε πως όλα αυτά οφείλονται τόσο στον κακό προγραμματισμό του υπουργείου όσο και στην πολιτική της αδιοριστίας που έχει μονιμοποιήσει τον θεσμό των αναπληρωτών - περίπου το 20% των εκπαιδευτικών είναι αναπληρωτές/ριες.

Ζητήσαμε στις αποφάσεις τοποθέτησης των συναδέλφων/ισσών να αναγράφεται και ο αριθμός των μορίων τους, όπως ορίζει ο νόμος, ώστε να αποφεύγονται λάθη ή «σκιές». Στις περιπτώσεις που κάποιος/α ανήκει σε ειδική κατηγορία αυτό θα πρέπει να αναγράφεται χωρίς να φαίνεται ο λόγος ή τα μόρια. Ο διευθυντής ανέφερε πως όλες οι υπηρεσιακές μεταβολές γίνονται με βάση τα μόρια και δεσμεύτηκε να δημοσιεύει τον αριθμό τους.

Τέλος, διευκρινίστηκε πως οι νεοδιόριστοι του 2025 οι οποίοι τοποθετήθηκαν φέτος οργανικά έχουν δικαίωμα αίτησης απόσπασης εντός ΠΥΣΔΕ, χωρίς να χάσουν το δικαίωμα αίτησης μετάθεσης ή βελτίωσης”.