Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου: Μεταπτυχιακό για πολιτιστική κληρονομιά και νέες τεχνολογίες

Τρία χρόνια λειτουργίας συμπληρώνει το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μάνατζμεντ και Τεχνολογίες στην Πολιτιστική Κληρονομιά» (ManTech) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, το οποίο δέχεται αιτήσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027 έως τις 10 Σεπτεμβρίου.

Το Πρόγραμμα επιχειρεί να συνδέσει την πολιτιστική κληρονομιά με τις δυνατότητες που προσφέρουν οι σύγχρονες τεχνολογίες, προσεγγίζοντας ζητήματα όπως η ψηφιακή αναβάθμιση των μουσείων, η ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων και ιστορικών πόλεων και η δημιουργία νέων πολιτιστικών εμπειριών.

Απευθύνεται σε αποφοίτους διαφορετικών επιστημονικών πεδίων, από την αρχαιολογία, την ιστορία και τον πολιτισμό έως την πληροφορική, τη διοίκηση, την οικονομία, την εκπαίδευση και την επικοινωνία, με βασικό χαρακτηριστικό τη διεπιστημονική συνεργασία.

Στα πρώτα χρόνια λειτουργίας του, οι φοιτητές του ManTech έχουν εργαστεί πάνω σε εφαρμογές με άμεση σύνδεση με πραγματικούς τόπους και ανάγκες. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η σχεδίαση αρχαιολογικού μουσείου για παιδιά και εφήβους με τεχνολογίες IoT και τρισδιάστατης σάρωσης και εκτύπωσης, η καταγραφή της πολιτιστικής κληρονομιάς της Καρδαμύλης, η δημιουργία «ανοιχτού μουσείου» στο Γύθειο με 37 σημεία ενδιαφέροντος, καθώς και η χρήση drones και LiDAR στην αρχαιολογική έρευνα.

Το Πρόγραμμα διαθέτει παράλληλα δίκτυο συνεργασιών με πολιτιστικούς φορείς, ιδρύματα και επαγγελματίες, μεταξύ των οποίων το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου, το ΔΙΑΖΩΜΑ, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς και το Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών της Βενετίας.

Σημαντική είναι και η ερευνητική δραστηριότητα των φοιτητών, καθώς στα τρία πρώτα χρόνια έχουν πραγματοποιηθεί 12 παρουσιάσεις εργασιών σε συνέδρια, τέσσερις παρουσιάσεις posters σε διεθνή συνέδρια, έξι δημοσιεύσεις σε πρακτικά συνεδρίων και μία δημοσίευση σε διεθνές επιστημονικό περιοδικό. Παράλληλα, τρεις απόφοιτοι έχουν ήδη συνεχίσει σε διδακτορική έρευνα.

Το ManTech έχει πιστοποιηθεί από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) με χαρακτηρισμό «Fully Compliant» και στα δέκα πρότυπα αξιολόγησης.

Στο Πρόγραμμα συνεργάζονται τέσσερα Τμήματα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου: Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην ιστοσελίδα mantech.uop.gr και στο mantech@uop.gr.