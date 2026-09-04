Πανηγυρικό κλίμα στα εγκαίνια του νέου Γυμνασίου – Λυκείου Κορώνης

Ουσιαστικά από το 2019 ξεκίνησε η κατασκευή του νέου σύγχρονου Γυμνασίου – Λυκείου Κορώνης, που εγκαινιάστηκε σε πανηγυρικό κλίμα το απόγευμα της Τετάρτης. Τότε που ο Μεσσήνιος υπουργός Αλέξης Χαρίτσης υπέγραψε την ένταξη της κατασκευής του έργου στο πρόγραμμα “Φιλόδημος”.

Η συζήτηση για την απόκτηση του οικοπέδου που ανήκε στην Εκκλησία, καταγράφεται από το 2007 και το οικόπεδο αγοράστηκε για να γίνει το σχολείο, το 2010 από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μεσσηνίας με νομάρχη τον Δημήτρη Δράκο.

Το νέο Γυμνάσιο – Λύκειο Κορώνης θα φιλοξενήσει προσωρινά το Δημοτικό Σχολείο και το Νηπιαγωγείο, ενώ το μέσα στο επόμενο 6μηνο θα γίνει η συζήτηση στην τοπική κοινωνία, για το πώς θα αξιοποιηθεί ο παραλιακός χώρος του παλιού Γυμνασίου – Λυκείου.

Ολα αυτά τονίστηκαν κατά τους χαιρετισμούς στην εκδήλωση των εγκαινίων κι επισημάνθηκαν κυρίως από τον δήμαρχο Πύλου – Νέστορος Παναγιώτη Καρβέλα.

Αναλυτικά:

Ο μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος αποκάλυψε ότι ο τότε δήμαρχος Κορώνης Θοδωρής Σαλαντής και ο νομάρχης Μεσσηνίας Δημήτρης Δράκος του ζήτησαν το 2007, λίγο μετά την έλευσή του στο νομό, τον χώρο που ανήκε στην Εκκλησία για να γίνει το σχολείο.

Ο μητροπολίτης υπενθύμισε ότι το 2010 ο χώρος αγοράστηκε από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μεσσηνίας. Αναφέρθηκε στο ενδιαφέρον του τέως δημάρχου Δημήτρη Καφαντάρη και του πρώην υπουργού Αλέξη Χαρίτση, που εξασφάλισε την πρώτη χρηματοδοτική δόση, στην προσφορά του Μανιατακείου Ιδρύματος για τη μελέτη, στην προσπάθεια του δημάρχου Παναγιώτη Καρβέλα και ευχαρίστησε την ανάδοχο εταιρεία “Κοκκίνης”, τον Ευστάθιο Κοκκίνη και τον Γεώργιο Καπερώνη.

Ο βουλευτής Μεσσηνίας Μίλτος Χρυσομάλλης παρατήρησε ότι “το ό,τι χρειάστηκαν 19 χρόνια για ένα σχολείο δεν περιποιεί τιμή για την Πολιτεία”, μίλησε για “αδικημένη Κορώνη, που της αξίζουν πολλά, αναφέρθηκε στον δρόμο Ριζόμυλος - Κορώνη και τα Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια και σημείωσε πως “σήμερα είναι μια πολύ καλή μέρα για την Κορώνη”.

Ο βουλευτής Περικλής Μαντάς επισήμανε ότι η κατασκευή του σχολείου είναι υποχρέωση της Πολιτείας στα παιδιά, στη νέα γενιά. Αναφέρθηκε στο πρόγραμμα ανακαίνισης κι ενεργειακής αναβάθμισης των σχολείων “Μαριέττα Γιαννάκου”, έδωσε συγχαρητήρια σε όλους για το νέο σχολείο και ευχήθηκε να αποτελέσει έμπνευση για τα παιδιά, για να προχωρήσουν στην κοινωνία.

Ο βουλευτής Αλέξης Χαρίτσης παρατήρησε ότι “είναι μια μέρα χαράς για την Κορώνη, μια μέρα δικαίωσης για όλους αυτούς που εργάστηκαν για το έργο” κι επισήμανε πως “τον Απρίλιο του 2019 υπέγραψα την πράξη ένταξής του στο πρόγραμμα «Φιλόδημος»”. Εδωσε συγχαρητήρια στην αυτοδιοίκηση, τον ανάδοχο, σε όλους που εργάστηκαν για το έργο και ιδιαίτερα “στην τοπική κοινωνία που πάλεψε, διεκδίκησε και δικαιώθηκε”. Σημείωσε πως “είναι είδηση ότι σχολεία κλείνουν, το ό,τι εγκαινιάζουμε σχολείο είναι μια χαρμόσυνη είδηση” και ανέφερε τη φράση του Βίκτωρος Ουγκώ ότι “εκεί που ανοίγει ένα σχολείο, κλείνει μια φυλακή”.

Ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός σημείωσε ότι “η μεγαλύτερη επένδυση είναι στην εκπαίδευση”, ενημέρωσε για νέα πρόσκληση από την Περιφέρεια για εκσυγχρονισμό σχολείων και δήλωσε πως θα ενταχθεί και το έργο παράκαμψης Χαρακοπιού.

Αναφέρθηκε στη συμβολή των δημάρχων Σαλαντή, Καφαντάρη, Καρβέλα και των κυβερνήσεων, δήλωσε πως αποδείχθηκε ότι όλοι οι φορείς μπορούν να συνεργαστούν κι έδωσε συγχαρητήρια σε αυτούς τους φορείς και τους πολίτες. Παρατήρησε ότι δεν μπορεί να χρειάζονται τόσα πολλά χρόνια (19) για ένα σχολείο και ζήτησε να απλοποιηθούν οι διαδικασίες και το παλιό σχολικό κτήριο να μπει στον προγραμματισμό για νέο ρόλο, νέα χρήση, να αποτελέσει ζωντανό κύτταρο της κοινωνίας.

Ο δήμαρχος Πύλου – Νέστορος Παναγιώτης Καρβέλας δήλωσε ότι “είμαστε συγκινημένοι για τα εγκαίνια του σχολείου της Κορώνης, της πρωτεύουσας της Ανατολικής Πυλίας” και ανακοίνωσε την προσωρινή στέγαση του Δημοτικού Σχολείου και του Νηπιαγωγείου στο νέο σχολικό κτήριο.

Ευχαρίστησε τον μητροπολίτη, τους πρώην δημάρχους Σαλαντή κα Βεργόπουλο και τον πρώην νομάρχη Δημήτρη Δράκο, που συντέλεσαν το σχολείο να μεταφερθεί εκτός του αστικού ιστού, τον μηχανικό του Δήμου Χρυσοβαλάντη Κότση για το τοπικό ρυμοτομικό σχέδιο, το Μανιατάκειο Ιδρυμα, τον πρώην υπουργό Αλέξη Χαρίτση και τον τέως δήμαρχο Δημήτρη Καφαντάρη.

Ευχαρίστησε, επίσης, τον εργοδηγό Αλέξανδρο Στυλιανίδη, ένα μεγάλο συνεργείο που εργάστηκε από Αίγυπτο, την ανάδοχο εταιρεία “Κοκκίνης”, τον προϊστάμενο της Τεχνικής Υπηρεσίας Κώστα Βέργο και το σύνολο της υπηρεσίας στο πρόσωπο της διευθύντριας Μαρίας Σταυροπούλου.

Παρατήρησε ότι το έργο υλοποιήθηκε με έκπτωση 43%, με τιμές προ Covid, με αρχική σύμβαση 3,4 εκ. ευρώ, που με αναθεωρήσεις και συμπληρωματική σύμβαση το συνολικό κόστος πήγε στα 4,3 εκ. ευρώ.

Εκτίμησε ότι αυτό “ήταν αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς” και τόνισε πως “ο Δήμος Πύλου – Νέστορος είναι 6ος δήμος στην Ελλάδα σε θέματα αποτελεσματικής διαχείρισης”.

Ο δήμαρχος ζήτησε “οι εκπαιδευτικοί να προσέχουν το σχολείο ως κόρη οφθαλμού και τα παιδιά να πάρουν της σωστές αξίες και να πάνε μπροστά”. Δήλωσε πως “έχουμε ανακαινίσει όλα τα σχολεία” κι επισήμανε τη βοήθεια του μεσσήνιου διευθύνοντα συμβούλου των “Κτιριακών Υποδομών” Θανάση Γιάνναρη.

Αναφέρθηκε στο επίδομα των 5.000 ευρώ που θα δοθεί για κάθε νέο παιδί που γεννιέται στον Δήμο, ενώ για το παλιό Γυμνάσιο ενημέρωσε ότι “σε ένα 6μηνο θα γίνει διαβούλευση, για να αποφασίσουμε τι θα κάνουμε σε αυτή την περιοχή”.

Ακόμα, δήλωσε πως “θα ολοκληρώσουμε τον Βιολογικό Καθαρισμό, όπου σύντομα θα έχουμε ανάδοχο και τα δίκτυα της αποχέτευσης, για τα οποία θα συνεχιστούν οι εργασίες” και κατέληξε:

“Στην Κορώνη νιώθω ότι είναι το σπίτι μου, είναι το μέρος που αξίζει”.

Ο πρόεδρος του συλλόγου “Κορώνη Πολιτισμού Κληρονομιάς” Σπύρος Δημητρακόπουλος, εκπροσωπώντας τον πρόεδρο της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Βασίλη Παθερνόπουλο που είχε προσφέρει καθίσματα για το γήπεδο της Κορώνης, ανέφερε ότι η ΚΑΕ θα στηρίξει κάθε αίτημα του σχολείου και χάρισε στον δήμαρχο μια φανέλα της ομάδας μπάσκετ με το νούμερο 6.

Ο γιατρός – εκπρόσωπος του City Hospital Παναγιώτης Γιαννόπουλος ενημέρωσε ότι το ιδιωτικό νοσοκομείο με τους ορθοπαιδικούς του και τον γιατρό Θανάση Μητσέα θα κάνει δωρεάν ελέγχους για σκωλίωση στα παιδιά του σχολείου κι ενημερώσεις για αφροδίσια νοσήματα και σεξουαλική αγωγή.

Τέλος, επιστολές που διαβάστηκαν, έστειλαν ο πρόεδρος του Μανιατακείου Ιδρύματος Δημήτρης Μανιατάκης και ο τέως δήμαρχος Δημήτρης Καφαντάρης, που δεν μπόρεσαν να παραστούν λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων.