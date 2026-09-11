Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης: Διαμαρτυρία για τα 100 κενά στα Δημοτικά Σχολεία

Παράσταση διαμαρτυρίας για τα περισσότερα από τα 100 κενά στα Δημοτικά Σχολεία και τα Νηπιαγωγεία του νομού, πραγματοποίησε ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας χθες το μεσημέρι, στη Διεύθυνση Π.Ε. στην Καλαμάτα.

Τονίστηκε ότι 39 από αυτά αφορούν την Παράλληλη Στήριξη, παιδιά με βαριές ειδικές μαθησιακές ανάγκες δεν θα μπορούν να πάνε στο σχολείο τους.

Ο Σύλλογος εξέφρασε “την έντονη διαμαρτυρία του για τις λιγοστές προσλήψεις αναπληρωτών, γεγονός που επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά την απαράδεκτη πολιτική του υπουργείου Παιδείας απέναντι στη δημόσια εκπαίδευση και στις πραγματικές ανάγκες των σχολείων”.

Αναλυτικά, ο πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Μεσσηνίας Περικλής Κορομηλάς σημείωσε: “Αύριο αρχίζουν τα σχολεία και για άλλη μια χρονιά γινόμαστε θεατές των κενών που υπάρχουν στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας. Περισσότερα από 100 κενά δεν καλύφθηκαν από αναπληρωτές συναδέλφους και η χρονιά αρχίζει με πάρα πολλές δυσκολίες. Υπάρχουν σχολεία αρκετά που λείπουν και δάσκαλοι στο πρωινό τμήμα, πολλά ολοήμερα δεν λειτουργούν, στην Ειδική Αγωγή έχουμε πάρα πολλά προβλήματα σε Παράλληλες Στηρίξεις και Τμήματα Ενταξης. Ενώ το υπουργείο γνώριζε πόσα πραγματικά ήταν τα κενά, δεν τα κάλυψε από την πρώτη φάση, καθυστερώντας για περισσότερο από ένα μήνα που θα πραγματοποιηθεί η δεύτερη φάση.

Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών πραγματοποιεί παράσταση διαμαρτυρίας σήμερα, για να πιέσουμε να καλυφθούν άμεσα τα κενά, να καλυφθούν τα τμήματα των ολοήμερων, γιατί οι γονείς δεν θα μπορούν να βρίσκονται στις δουλειές τους ένα μήνα μέχρι να έρθουν οι νέες προσλήψεις.

Ταυτόχρονα, πάρα πολλοί συνάδελφοί μας νεοδιόριστοι και αναπληρωτές δυσκολεύονται πάρα πολύ στην εξεύρεση κατοικίας στην πόλη της Καλαμάτας και στην υπόλοιπη Μεσσηνία τα τελευταία χρόνια. Είναι ένα θέμα που θα πρέπει να απασχολήσει άμεσα όλους τους υπεύθυνους. Διότι ήδη έχουμε μια συνάδελφο αναπληρώτρια, η οποία ήρθε και παραιτήθηκε δυσκολευόμενη να βρει σπίτι στην περιοχή.

Ο Σύλλογος θα είναι δίπλα σε όλους τους συναδέλφους. Να ευχηθούμε σε όλους καλή σχολική χρονιά και θα διεκδικήσουμε όλα τα απαραίτητα για τους μαθητές μας”.

- Σε παρατήρησή μας για σχολεία που βρίσκονται ακόμα σε λυόμενα (17ο Δημοτικό και 4ο Νηπιαγωγείο Καλαμάτας), ο πρόεδρος επισήμανε πως “το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται κυρίως στο Ειδικό Σχολείο, που έχει αυξηθεί ο αριθμός των μαθητών τα τελευταία χρόνια. Είχαμε και συνάντηση χθες με τον δήμαρχο Καλαμάτας για το θέμα αυτό ανάμεσα σε πολλά άλλα. Είναι ένα θέμα που πρέπει να βρεθεί άμεσα λύση. Ειδικά το Ειδικό Νηπιαγωγείο είχε ξεκινήσει με 7 – 8 μαθητές και αυτή τη στιγμή φιλοξενεί 22 σε χώρους πραγματικά ακατάλληλους για ειδικό νηπιαγωγείο”.

*Ο πρόεδρος της Ενωσης Συλλόγων Γονέων Καλαμάτας Γρηγόρης Οικονομόπουλος παρατήρησε: “Οι λόγοι που είμαστε σήμερα εδώ είναι τρεις. Ο πρώτος, δεν θέλουμε τα παιδιά μας να τα βλέπουν ως κόστος. Η εκπαίδευση δεν είναι κόστος, δεν είναι υπολογίζω κενά, υπολογίζω τάξεις, διώχνω μαθητές από ένα σχολείο για να κάνω 25άρι τμήμα, να πάει σε άλλο σχολείο και να κάνω παντού 25άρια. Με μαθηματική ακρίβεια η Δευτεροβάθμια έχει ήδη 27άρια παντού, με ταχείς ρυθμούς ακόμα περισσότερο τα νηπιαγωγεία γίνονται πάλι και αυτά 25άρια και οδεύουν και τα δημοτικά να γίνουν όλα με 25άρια.

Λείπουν χιλιάδες κενά για άλλη μια χρονιά σε όλη την Ελλάδα και στο νομό μας, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια. Τα παιδιά μας δεν είναι κόστος. Θέλουμε από την πρώτη στιγμή να έχουν τους καθηγητές τους και τους δασκάλους τους.

Δεύτερος λόγος, το δυσβάστακτο κόστος της λαϊκής οικογένειας με την έναρξη των σχολείων. Από τα αναλώσιμα που είναι άδεια τα ντουλάπια των σχολείων εξαιτίας της υποχρηματοδότησης και από τις υποχρεώσεις με παραπαιδείες κλπ. που το αίτημα για δωρεάν παιδεία είναι όνειρο απατηλό.

Και το τρίτο, αντιδρούμε και ακόμα το φωνάζουμε και θέλουμε να προετοιμαστούν οι γονείς και η εκπαιδευτική κοινότητα, κατά του Εθνικού Απολυτηρίου που είναι στα σχέδια του υπουργείου Παιδείας. Δεν μπορούν τα παιδιά μας να δίνουν πανελλήνιες από την Α’ Λυκείου.

Να ευχηθούμε καλή χρονιά και καλή αγωνιστική χρονιά και καλούμε τους γονείς να είναι δίπλα στους συλλόγους, να συμμετέχουν και ό,τι προβλήματα βγαίνουν, να τα διεκδικούν σε συνεννόηση με τους γονείς, την Ενωση και τους εκπαιδευτικούς μας”.

*Ο πρόεδρος του Νομαρχιακού Τμήματος Μεσσηνίας της ΑΔΕΔΥ Δημήτρης Φαββατάς σημείωσε: “Η υγεία και η παιδεία είναι τα δύο σημαντικά πράγματα στην χώρα μας. Δυστυχώς, η κυβέρνηση τα αντιμετωπίζει με ερασιτεχνισμό. Το είδαμε αυτό πρόσφατα στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου, που έστειλε ένα απαρχαιωμένο ασθενοφόρο και με την πίεση των πολιτών και των φορέων αναγκάστηκε να στείλει κάποιο άλλο πιο καλό. Το βλέπουμε τώρα στην εκπαίδευση.

Ενώ η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης έχει ζητήσει να καλυφθούν 297 κενά, το υπουργείο στέλνει μόνο για 197. Εκατό σχολεία δεν θα έχουν δάσκαλο. Αυτό δεν λέγεται παιδεία. Αυτό δεν λέγεται σοβαρότητα από το υπουργείο Παιδείας και το υπουργείο Υγείας, αντίστοιχα. Εμείς επιμένουμε, θα αγωνιζόμαστε συνεχώς, ώστε να μπορέσουμε να καλυτερεύσουμε και την παιδεία και την υγεία, που τόσο πίσω έχουν μείνει τα τελευταία χρόνια. Πρέπει η κυβέρνηση να καταλάβει τα αυτονόητα: ότι δεν μπορεί να παίζει με τις παιδικές ψυχές, με τις ψυχές των ανθρώπων, δεν μπορεί να εγκαταλείπει τους ανθρώπους, όπως έκανε πρόσφατα στο Κ.Υ. Αγίου Νικολάου. Αυτά είναι προτεραιότητες της κοινωνίας και θα αντιδρούμε συνεχώς, θα είμαστε απέναντί τους στους δρόμους”.

Η γ.γ. του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Χριστίνα Λαδά επισήμανε: “Αυτές οι μέρες είναι deja vou. Ζούμε ότι ζούσαμε πέρυσι, πρόπερσι κ.ο.κ. Ξεκινάει η σχολική χρονιά με 21.000 κενά στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Θέλω να επισημάνω τα κενά στην Ειδική Αγωγή. Δεν μπορούμε να λέμε - γιατί αύριο θα χορτάσουμε δηλώσεις με το πρώτο κουδούνι - ότι όλα είναι έτοιμα. Αυτή τη στιγμή στη Μεσσηνία λείπουν 39 εκπαιδευτικοί της Παράλληλης Στήριξης σε δημοτικά και νηπιαγωγεία. Αυτό σημαίνει ότι παιδιά με βαριές ειδικές μαθησιακές ανάγκες δεν θα μπορούν να είναι στο σχολείο τους. Αυτό σημαίνει ότι οι γονείς θα εγκλωβιστούν από αυτή τη διαδικασία. Συζητάμε ότι λείπει ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό. Αρα τα Ειδικά Σχολεία Καλαμάτας και Φιλιατρών δεν μπορούν να προχωρήσουν απρόσκοπτα στο πρόγραμμά τους. Πολλές φορές λέμε οι εκπαιδευτικοί ότι το επίπεδο της κοινωνίας φαίνεται από το επίπεδο των σχολείων και δη των ειδικών. Φτάνει πια ο εμπαιγμός. Η προτεραιότητα δεν είναι μόνο οι πολεμικές κι εξοπλιστικές δαπάνες και τα τοκοχρεολύσια προς την Ευρωπαϊκή Ενωση. Πρέπει κάποια στιγμή στο κέντρο να μπει η εκπαίδευση. Οι αναπληρωτές αναπληρώνουν κάθε χρόνο τον εαυτό τους δεν πάει άλλο. Χρειαζόμαστε μαζικούς μόνιμους διορισμούς για να λειτουργούν τα σχολεία μας”.