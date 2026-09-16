Σχολές Γονέων στο Δήμο Μεσσήνης

Την υλοποίηση Σχολών Γονέων κατά τη νέα σχολική χρονιά 2026–2027, προγραμματίζουν ο Δήμος Μεσσήνης και το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου, στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας για την υποστήριξη της οικογένειας και την ενδυνάμωση των γονέων.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από τον Δήμο, οι Σχολές Γονέων θα αποτελέσουν έναν χώρο ενημέρωσης, επικοινωνίας, ανταλλαγής απόψεων και υποστήριξης, όπου οι γονείς θα έχουν τη δυνατότητα να συζητήσουν ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα της οικογένειας, την ανατροφή και τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών, τη διαχείριση των συναισθημάτων και της συμπεριφοράς, την επικοινωνία γονέων και παιδιών, καθώς και σύγχρονες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η οικογένεια και η σχολική κοινότητα.

Μέσα από ομαδικές συναντήσεις, ενημερωτικά σεμινάρια, βιωματικές δράσεις και θεματικές συζητήσεις, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν χρήσιμες γνώσεις και πρακτικά εργαλεία, αλλά και να μοιραστούν εμπειρίες και προβληματισμούς με άλλους γονείς και εξειδικευμένους επαγγελματίες.

Βασικός στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση του γονεϊκού ρόλου, η πρόληψη δυσκολιών και η προαγωγή της ψυχικής και κοινωνικής ευημερίας των παιδιών και της οικογένειας, μέσα από ένα κλίμα συνεργασίας, αποδοχής και αμοιβαίου σεβασμού.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Οι γονείς που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στις Σχολές Γονέων, καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους κατά τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου, προκειμένου να πραγματοποιηθεί ο απαραίτητος προγραμματισμός και η συγκρότηση των ομάδων.

Καταληκτική ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι η 30η Σεπτεμβρίου.

Η συμμετοχή στις Σχολές Γονέων προϋποθέτει την έγκαιρη εκδήλωση ενδιαφέροντος, ώστε να διαμορφωθούν οι ομάδες και το πρόγραμμα των συναντήσεων σύμφωνα με τις ανάγκες των συμμετεχόντων.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, τις θεματικές ενότητες, το πρόγραμμα των συναντήσεων και τη διαδικασία συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται: Κέντρο Κοινότητας Δήμου Μεσσήνης: Τηλέφωνο: 27220 25910, Email: kentrokoinotitas@messini.gr. Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου: Τηλέφωνο: 27223 60150.

Υπεύθυνοι προγράμματος: Αργυρόπουλος Παναγιώτης, ψυχολόγος Κέντρου Κοινότητας Μεσσήνης. Καλαντζοπούλου Ιφιγένεια, κοινωνική λειτουργός Κέντρου Κοινότητας και Γιαννοπούλου Εύα, κοινωνική λειτουργός Δήμου.

Ο Δήμος Μεσσήνης και το Κέντρο Κοινότητας καλούν όλους τους γονείς να αγκαλιάσουν τη νέα αυτή δράση και να συμμετάσχουν ενεργά σε μια κοινή προσπάθεια για τη στήριξη της οικογένειας, την ενδυνάμωση του γονεϊκού ρόλου και τη δημιουργία ενός ακόμη πιο υποστηρικτικού περιβάλλοντος για τα παιδιά και τους νέους.

“Μαζί στηρίζουμε την οικογένεια. Μαζί ενδυναμώνουμε τους γονείς. Μαζί δημιουργούμε καλύτερες συνθήκες για τα παιδιά μας”, καταλήγει ο Δήμος.