Πρωτότυπες δράσεις τον Οκτώβριο στη Βαμβακού

Ενας έξυπνος καρπός που κρατάει καλά κρυμμένα τα μυστικά του. Ενα χωριό που ξέρει πώς να χρησιμοποιεί δημιουργικά το μυαλό του. Τα καρύδια και η Βαμβακού έχουν συνάντηση κορυφής τον Οκτώβριο μέσα από πρωτότυπες δραστηριότητες, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Vamvakou Revival, με την αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ).

Η Βαμβακού, όμως, δεν χωράει μόνο σε ένα καρύδι. Και ο Οκτώβριος έχει χώρο για πολλά ακόμη: Ενα ταξίδι στον κόσμο των συναισθημάτων και την ψυχική ανθεκτικότητα με τον συγγραφέα εκπαιδευτικών βιβλίων για παιδιά και γονείς, Μάριο Μάζαρη (Schoolmarius), σε συνεργασία με τις εκδόσεις «Μεταίχμιο», μέσα από δύο βιωματικά προγράμματα γεμάτα δημιουργικές δραστηριότητες και παιχνίδι, για μικρούς και μεγάλους, γονείς κι εκπαιδευτικούς, που θέλουν να γνωρίσουν λίγο καλύτερα την «κρυφή» ζωή του εσωτερικού τους κόσμου. Ενα κυνήγι θησαυρού ανάμεσα στις καρυδιές του χωριού κι ένα σχολείο γεμάτο χώμα, λάσπη, πηλό, καρύδια και «βρώμικο» παιχνίδι. Το μοίρασμα της τοπικής συνταγής για καρυδόπιτα που περνάει από γενιά σε γενιά ή και μια λακωνική λύρα φτιαγμένη από ξύλο καρυδιάς που έχει τη δική της τοπική ιστορία να αφηγηθεί, και δίνει μία όμορφη αφορμή για γλέντι.

Ενα εργαστήριο Halloween με κεριά σόγιας, κολοκύθες, φαντάσματα και νυχτερίδες, ένα σχολείο που γίνεται «Της παρέας» με παιχνίδι, δημιουργία, τεχνολογία και χώρο για όλους, και μια βραδιά με λαϊκά και ρεμπέτικα τραγούδια, για να ξεκινήσει το φθινόπωρο όπως του αξίζει. Και για όσους προτιμούν να παίρνουν τον δρόμο προς τη φύση, τα μονοπάτια της Βαμβακούς είναι εκεί. Με τα πόδια, με ηλεκτρικό ποδήλατο ή με οδηγό βουνού, ο Πάρνωνας πάντα θα περιμένει. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και περισσότερες πληροφορίες στο https://www.vamvakourevival.org/events/