Η Πελοπόννησος στον πάτο της Ευρώπης

Με βάση το κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε μονάδες αγοραστικής δύναμης, η Περιφέρεια Πελοποννήσου καταλαμβάνει την 219η θέση μεταξύ 244 ευρωπαϊκών Περιφερειών. Βρίσκεται, δηλαδή, ανάμεσα στις 30 φτωχότερες Περιφέρειες της Ευρώπης και ξεπερνά κυρίως ελληνικές, βουλγαρικές, κροατικές, ουγγρικές και γαλλικές υπερπόντιες Περιφέρειες. Σε μια κανονική Περιφέρεια αυτό το στοιχείο θα βρισκόταν στο κέντρο της πολιτικής συζήτησης. Το ζητούμενο θα ήταν η αύξηση του παραγόμενου εισοδήματος, η δημιουργία παραγωγικών επιχειρήσεων και καλύτερα αμειβόμενων θέσεων εργασίας και τελικά η απομάκρυνση της Πελοποννήσου από τον ευρωπαϊκό πάτο.

Εδώ, όμως, η πολιτική συζήτηση περιστρέφεται κυρίως γύρω από τη διανομή του δημόσιου χρήματος. Ποιος δήμος θα πάρει ένα έργο, ποιος φορέας μια χρηματοδότηση, ποιος επαγγελματικός κλάδος μια επιδότηση και ποιος πολιτικός θα εμφανιστεί στη φωτογραφία της ανακοίνωσης. Η ανάπτυξη μετριέται σε εκατομμύρια που «εξασφαλίστηκαν» και πολύ λιγότερο σε νέο πλούτο που παράχθηκε. Σε αυτό το μοντέλο έχει προσαρμοστεί και σημαντικό τμήμα της επιχειρηματικής τάξης. Η διεκδίκηση μεγαλύτερου μεριδίου από την κρατική πίτα είναι συχνά ασφαλέστερη από την επένδυση, την καινοτομία, την εξωστρέφεια και τη διεύρυνση της αγοράς. Η πολιτική μοιράζει πόρους και ένα μέρος της οικονομίας μαθαίνει να περιμένει την επόμενη χρηματοδότηση.

Αποκαλυπτική είναι και η εξάρτηση από τον πρωτογενή τομέα. Γεωργία, δασοκομία και αλιεία αντιπροσωπεύουν το 13,9% της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας στην Πελοπόννησο, όταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση το αντίστοιχο ποσοστό είναι μόλις 1,8%. Το τόσο υψηλό ποσοστό του πρωτογενούς τομέα συνδέεται κυρίως με την περιορισμένη ανάπτυξη των υπόλοιπων παραγωγικών δραστηριοτήτων. Η Πελοπόννησος παραμένει μια αγροτική Περιφέρεια, χωρίς υψηλή παραγωγικότητα στον πρωτογενή τομέα και χωρίς αρκετές δραστηριότητες υψηλής προστιθέμενης αξίας. Η 219η θέση αποτυπώνει τελικά το αποτέλεσμα ενός μοντέλου που επί χρόνια ανακυκλώνει δημόσιους πόρους, μικρές προσδοκίες και ακόμη μικρότερες φιλοδοξίες. Όσο η πολιτική και οικονομική ηγεσία αγωνίζονται για το μεγαλύτερο κομμάτι της υπάρχουσας πίτας, η Πελοπόννησος θα παρακολουθεί τις πλουσιότερες Περιφέρειες της Ευρώπης να μεγαλώνουν τη δική τους.

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