Σύλλογος Οικοτρόφων Φοιτητικής Εστίας Καλαμάτας: "Πετάνε στον δρόμο φοιτήτρια πολύτεκνης οικογένειας"

Το γεγονός ότι “πετάνε στον δρόμο φοιτήτρια πολύτεκνης οικογένειας”, καταγγέλλει ο Σύλλογος Οικοτρόφων Φοιτητικής Εστίας Καλαμάτας.

Οπως επισημαίνει ο Σύλλογος, της ζητούν να αδειάσει το δωμάτιο, γιατί έχει συμπληρώσει ν+2 έτη σπουδών, ενώ παρακολουθεί κανονικά τα μαθήματά της, είναι μέλος πολύτεκνης οικογένειας, με άνεργη μητέρα και παράλληλα με τις σπουδές της εργάζεται για να τα βγάλει πέρα.

Σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Οικοτρόφων Φοιτητικής Εστίας Καλαμάτας σημειώνει:

“Την Τετάρτη 30/9, οικότροφη φοιτήτρια έλαβε email από το διοικητικό προσωπικό της Φοιτητικής Εστίας, με το οποίο της ζητείται, μέχρι την Παρασκευή 02/10/2026, να αδειάσει το δωμάτιό της και να παραδώσει το κλειδί, με την πρόφαση πως έχει συμπληρώσει ν+2 έτη, ενώ παρακολουθεί κανονικά τα μαθήματά της.

Η συγκεκριμένη φοιτήτρια είναι μέλος πολύτεκνης οικογένειας, με άνεργη μητέρα, ενώ από το πρώτο έτος των σπουδών της εργάζεται για να τα βγάλει πέρα.

Στη σημερινή συνάντηση (1/10) με τη Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας, η ίδια χαρακτηριστικά της είπε πως «είναι δική της ατομική ευθύνη που δεν έχει ολοκληρώσει τις σπουδές της»!

Τη στιγμή που η κυβέρνηση προχωρά σε διαγραφές φοιτητών, σε μια περίοδο που το κόστος διαβίωσης για τους φοιτητές και τις οικογένειές μας είναι δυσβάστακτο, που η ακρίβεια έχει εκτοξευθεί και πολλοί φοιτητές αναγκαζόμαστε να εργαζόμαστε για να μπορέσουμε να σπουδάσουμε, που φέτος 400 πρωτοετείς φοιτητές στην Πάτρα δεν έκαναν εγγραφή λόγω

του υπέρογκου κόστους σπουδών, ενώ στην Καλαμάτα υπάρχουν 200 δωμάτια για 5.000 φοιτητές, μας λένε ότι είναι δική μας ατομική ευθύνη που δεν έχουμε ολοκληρώσει τις σπουδές μας!

Δεν θα το αφήσουμε να περάσει!

Όπως καταφέραμε, μετά από κινητοποιήσεις του Συλλόγου μας, να μην εφαρμοστεί το απαράδεκτο μέτρο για το ηλικιακό όριο και οι συμφοιτητές μας που έχουν περάσει το 27ο έτος της ηλικίας τους να παραμείνουν στην εστία, έτσι θα τα καταφέρουμε και τώρα! Τους το κάνουμε ξεκάθαρο! Δεν θα

επιτρέψουμε να πεταχτεί ούτε η συγκεκριμένη φοιτήτρια ούτε κανένας εκτός Εστίας!”.

Ο Σύλλογος δηλώνει ότι διεκδικεί: “Να μην πεταχτεί εκτός εστίας η συγκεκριμένη φοιτήτρια. Να μην εφαρμοστούν οι απαράδεκτες αλλαγές στον κανονισμό, που αποκλείουν φοιτητές από την Εστία. Να παρθούν μέτρα για τη στέγαση όλων των φοιτητών μέχρι να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους”.