Μεσσηνία: 710 ώρες χάνονται κάθε εβδομάδα λόγω ελλείψεων στα σχολεία - Σοβαρά κενά σε εκπαιδευτικούς και σχολικούς νοσηλευτές καταγγέλλει η Α΄ ΕΛΜΕ

Σημαντικές ελλείψεις σε εκπαιδευτικό προσωπικό εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τα σχολεία της Μεσσηνίας, παρά την ολοκλήρωση της Β΄ φάσης προσλήψεων αναπληρωτών στις 29 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Α΄ ΕΛΜΕ Μεσσηνίας, στα σχολεία του νομού χάνονται κάθε εβδομάδα 710 διδακτικές ώρες, καθώς οι προσλήψεις που πραγματοποιήθηκαν δεν επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών. Όπως επισημαίνεται, σε πανελλαδικό επίπεδο παραμένουν ακάλυπτα 16.343 κενά εκπαιδευτικών.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν οι ελλείψεις σε σχολικούς νοσηλευτές και προσωπικό Ειδικής Αγωγής. Χαρακτηριστικό είναι ότι από τις 14 εγκεκριμένες ανάγκες για σχολικούς νοσηλευτές στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Μεσσηνίας έχουν καλυφθεί μόλις οι 8.

Η Α΄ ΕΛΜΕ αναφέρεται, μάλιστα, στην περίπτωση μαθητή που αντιμετωπίζει δύο έως τρεις επιληπτικές κρίσεις την εβδομάδα, αλλά διαθέτει υποστήριξη σχολικής νοσηλεύτριας μόνο για δυόμισι ημέρες, καθώς τις υπόλοιπες εργάζεται σε άλλο σχολείο.

Το σωματείο τονίζει ότι η συγκεκριμένη κατάσταση δημιουργεί σοβαρά ζητήματα για την ασφάλεια μαθητών με προβλήματα υγείας, όπως επιληψία και σακχαρώδη διαβήτη, ενώ παράλληλα μεταφέρει στους εκπαιδευτικούς ευθύνες που απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις και δεν εντάσσονται στα καθήκοντά τους.

Με την ανακοίνωσή της, η Α΄ ΕΛΜΕ Μεσσηνίας ζητά από το Υπουργείο Παιδείας να προχωρήσει άμεσα σε συμπληρωματική φάση προσλήψεων, ώστε να καλυφθούν όλα τα κενά σε εκπαιδευτικούς, σχολικούς νοσηλευτές και λοιπό ειδικό προσωπικό. Παράλληλα, διεκδικεί την εξασφάλιση σχολικού νοσηλευτή για κάθε μαθητή που τον χρειάζεται, από την πρώτη ημέρα λειτουργίας των σχολείων, καθώς και αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης για την Παιδεία.

«Οι ζωές μας και οι ζωές των μαθητών μας δεν είναι κόστος», καταλήγει η ανακοίνωση, την οποία υπογράφουν ο πρόεδρος της Α΄ ΕΛΜΕ Μεσσηνίας, Φώτης Γαϊτάνης, και η γενική γραμματέας, Θεοδοσία Φλώρου.