Αδελφοποίηση του 2ου Γυμνασίου Μεσσήνης με σχολείο της Ιταλίας

Οι δύο σχολικές κοινότητες, μετά την επίσημη κύρωση της αδελφοποίησής τους, ενώνουν τις δυνάμεις τους μέσα από γέφυρες φιλίας, πολιτισμού και μάθησης.

Μαθητές από κάθε σχολείο λειτούργησαν ως «πρεσβευτές» της πρωτοβουλίας, φέρνοντας κοντά τις δύο περιοχές της Μεσογείου, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι το σχολείο της Ιταλίας υλοποιεί πρόγραμμα εκμάθησης ελληνικής γλώσσας, ενισχύοντας τους δεσμούς και τη διευκόλυνση της επικοινωνίας μεταξύ τους.

Ως βασικό εργαλείο επικοινωνίας,αξιοποιήθηκε η ευρωπαϊκή πλατφόρμα eTwinning.

Μέσω της πλατφόρμας, οι μαθητές αντάλλαξαν υλικό, παρουσιάζοντας τα σχολεία, την καθημερινότητα, καθώς και τα πολιτιστικά και ιστορικά χαρακτηριστικά των πόλεών τους.

Μέσα από βίντεο, διαδραστικές παρουσιάσεις και κοινή ιστορική χρονογραμμή ανακάλυψαν τις ομοιότητες και τους δεσμούς που συνδέουν την Ελλάδα και την Ιταλία.

Η συνεργασία αυτή αποτελεί την αρχή μιας διαρκούς σχέσης, που θα εμπλουτιστεί με νέες δράσεις στη διάρκεια της τρέχουσας σχολικής χρονιάς. Στόχοι της αδελφοποίησης είναι η σύσφιξη των σχέσεων, η εμβάθυνση στην τοπική ιστορία, η ανάδειξη των στοιχείων που ενώνουν τους λαούς, η ενίσχυση των ευρωπαϊκών αξιών, η καλλιέργεια της ενεργού πολιτειότητας και η δημιουργία μόνιμων δεσμών φιλίας και συνεργασίας.