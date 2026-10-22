Διαδικτυακά σεμινάρια του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Διαδικτυακά σεμινάρια με τίτλο “Σύγχρονα Θέματα στην Εκπαίδευση και στην Εκπαιδευτική Πολιτική” διοργανώνει το χειμερινό ακαδημαϊκό εξάμηνο 2026-27, το Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Τα σεμινάρια απευθύνονται στα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σε εκπαιδευτές ενηλίκων και σε κάθε ενδιαφερόμενο/η.

Τα σεμινάρια πραγματοποιούνται διαδικτυακά, ημέρα Τετάρτη 7:30-8:30 μ.μ..

Η παρακολούθηση των Ανοικτών Διαδικτυακών Σεμιναρίων είναι ελεύθερη, ενώ είναι δυνατή η παρακολούθηση μεμονωμένων διαλέξεων.

Οι συμμετέχοντες που θα παρακολουθήσουν το 80% των σεμιναρίων θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης από το Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

Το πρόγραμμα των σεμιναρίων έχει ως εξής:

11 Νοεμβρίου

Χαράλαμπος Καραγιαννίδης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

“Εφαρμογές ΤΠΕ για την πρόσβαση και την εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία

ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες”.

18 Νοεμβρίου

Χαράλαμπος Βρασίδας, Εκτελεστικός Διευθυντής, CARDET | Καθηγητής Πανεπιστημίου Λευκωσίας

“Τεχνητή Νοημοσύνη, μάθηση και ευημερία: Μία κριτική ανάλυση”.

2 Δεκεμβρίου

Δρ. Αντώνιος Κοκκονός, Επόπτης Ποιότητας της Εκπαίδευσης Δ.Π.Ε. Λακωνίας, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

“Το παράδειγμα της κατανεμημένης ηγεσίας στο ελληνικό εκπαιδευτικό πλαίσιο: προκλήσεις και προοπτικές”.

16 Δεκεμβρίου

Δρ. Αραβέλλα Ζαχαρίου, Προϊσταμένη Μονάδας ΕΠΑΑ, Υπουργείο Παιδείας Αθλητισμού και Νεολαίας Κύπρου, Πρόεδρος της Επιτροπής για την ΕΑΑ, UNECE

“Εκπαίδευση για ποιον πολίτη; Επαναπροσδιορίζοντας τον ρόλο της εκπαίδευσης στην επίτευξη των στόχων της αειφόρου ανάπτυξης”.

13 Ιανουαρίου

Κώστας Ραβάνης, Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών

“Το Πανεπιστήμιο στην Ελλάδα χθες, σήμερα, αύριο”.

27 Ιανουαρίου

Αναστάσιος Εμβαλωτής, Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

“PISA: Πέρα από τις κατατάξεις - Διαβάζοντας την εκπαιδευτική πραγματικότητα”.

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