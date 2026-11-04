Δύο εκπαιδευτικοί του ΓΕΛ Θουρίας στη Βαλένθια

Την εκπαιδευτική κινητικότητα δύο εκπαιδευτικών του Γενικού Λυκείου Θουρίας, Μαρίας Μπαλάσκα και Μαρίας Σταματοπούλου, στη Βαλένθια της Ισπανίας, από τις 26 έως τις 29 Οκτωβρίου, φιλοξένησε το εγκεκριμένο πρόγραμμα Erasmus+ KA122 με τίτλο «RISE!: Resilience, Inclusion, Sustainability, Empowerment».

Η κατάρτιση πραγματοποιήθηκε από τον εκπαιδευτικό οργανισμό «EDU2GROW», με επίκεντρο τη βιωσιμότητα και τη συμπερίληψη μέσω της τέχνης.

Στο πλαίσιο της τετραήμερης δράσης, οι εκπαιδευτικοί παρουσίασαν το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, αντάλλαξαν καλές πρακτικές με συναδέλφους από άλλες ευρωπαϊκές χώρες και παρακολούθησαν εργαστήρια για τη Μη Βίαιη Επικοινωνία και τη διαμόρφωση συμπεριληπτικής τάξης. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν υπαίθριες εκπαιδευτικές δραστηριότητες στην «Πόλη των Τεχνών και των Επιστημών» της Βαλένθια, με αξιοποίηση της αρχιτεκτονικής και της καλλιτεχνικής έκφρασης για την ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας και ευεξίας των μαθητών.

Η κινητικότητα ολοκληρώθηκε με την απονομή πιστοποιητικών Europass και τη δημιουργία νέων διακρατικών συνεργασιών.