Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας: Δώδεκα δωρεάν εκπαιδευτικά προγράμματα για μαθητές

Δώδεκα δωρεάν εκπαιδευτικά προγράμματα για μαθητές όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης προσφέρει για τη σχολική χρονιά 2026-2027 η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας, με στόχο την ενίσχυση του εκπαιδευτικού έργου των σχολείων και την καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας, της δημιουργικότητας και της κριτικής σκέψης.

Τα προγράμματα ξεκινούν την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου και καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, όπως η λογοτεχνία, η ιστορία του βιβλίου, η βιβλιοδεσία, η αστρονομία, η κλιματική αλλαγή, η προστασία του περιβάλλοντος, τα προσωπικά όρια, τα έμφυλα στερεότυπα και η έμφυλη βία. Μέσα από αφηγήσεις, παιχνίδια, βιωματικές δραστηριότητες, δημιουργική γραφή και εικαστικά εργαστήρια, τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να προσεγγίσουν τη γνώση με δημιουργικό και συμμετοχικό τρόπο.

Οι δράσεις απευθύνονται σε παιδιά προσχολικής ηλικίας, μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου, ανάλογα με το αντικείμενο κάθε προγράμματος, και πραγματοποιούνται στον 4ο όροφο του Πνευματικού Κέντρου Καλαμάτας. Παράλληλα, παρέχεται η δυνατότητα απλής ξενάγησης στον χώρο της Βιβλιοθήκης, ενώ ορισμένα προγράμματα μπορούν να πραγματοποιηθούν και στους χώρους των σχολείων, κατόπιν συνεννόησης. Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να ενημερωθούν και να προγραμματίσουν τις επισκέψεις των σχολείων τους μέσω της σχετικής ηλεκτρονικής φόρμας της Βιβλιοθήκης.