Καλαμάτα: Διαμαρτυρία εκπαιδευτικών και γονέων στο Συνέδριο της ΚΕΔΕ (βίντεο)

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το ξενοδοχείο Elite City Resort, όπου διεξάγεται το Συνέδριο της ΚΕΔΕ πραγματοοίησαν σήμερα το απόγευμα μέλη της Ενωσης Συλλόγων Γονέων Δήμου Καλαμάτας, του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας και της Α’ ΕΛΜΕ Μεσσηνίας ζητώντας ενίσχυση της χρηματοδότησης για την Παιδεία και βελτίωση των υποδομών στις σχολικές μονάδες.

Στο πλευρό των διαμαρτυρόμενων βρέθηκαν και οι δήμαρχοι Πατρέων Κώστας Πελετίδης και Χαϊδαρίου Μιχάλης Σελέκος. Στο πλαίσιο της κινητοποίησης οι διαμαρτυρόμενοι προχώρησαν σε συμβολικό ολιγόλεπτο αποκλεισμό της κυκλοφορίας στην οδό Ναυαρίνου στο ύψος του ξενοδοχείου, ενώ έλαβαν διαβεβαίωση για συνάντησης αντιπροσωπείας τους με την υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, που εκείνη την ώρα μιλούσε στο Συνέδριο.

Κώστας Πελετίδης - Δήμαρχος Πατρέων

Μιχάλης Σελέκος - Δήμαρχος Χαϊδαρίου

Γρηγόρης Οικονομόπουλος - Πρόεδρος Ενωσης Συλλόγων Γονέων Δήμου Καλαμάτας

Περικλής Κορομηλάς - Πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας

Φώτης Γαϊτάνης - Πρόεδρος Α' ΕΛΜΕ Μεσσηνίας